Ville Venete: Un Viaggio tra Storia, Arte e Sapori

Un Viaggio nel Tempo e nella Bellezza: La Giornata delle Ville Venete, un’Immersione nell’Anima del Veneto e del Friuli Venezia GiuliaSabato 18 e domenica 19 ottobre, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia si aprono al mondo attraverso la quarta edizione della Giornata delle Ville Venete, un evento che trascende il tradizionale turismo, proponendo un’esperienza immersiva e coinvolgente nel cuore del patrimonio storico-artistico regionale.

Non si tratta di una semplice visita, ma di un percorso sensoriale che invita a respirare l’atmosfera di un’epoca, a decifrare i segni di un’eredità millenaria, a comprendere il ruolo cruciale che queste dimore hanno avuto nella configurazione politica, economica e culturale della Serenissima.

Promossa dall’Associazione per le Ville Venete Aps, con il prezioso supporto dell’Istituto Regionale Ville Venete e sotto l’egida del Ministero della Cultura, Enit, Regione Veneto e Rai Veneto, la Giornata delle Ville Venete si configura come un ponte tra passato e presente.

Un’iniziativa volta a valorizzare un tesoro architettonico unico al mondo, distribuito su un territorio vasto e variegato, testimonianza tangibile del potere, del gusto e della creatività di famiglie nobiliari che, a partire dal Cinquecento, hanno commissionato capolavori architettonici e artistici, spesso in dialogo con i più importanti maestri del tempo.

Quest’anno, oltre 180 esperienze tematiche attendono i visitatori, offrendo un’ampia gamma di attività pensate per soddisfare le diverse passioni e interessi.

I sette cluster tematici – Heritage, Green, Family, WineeFood, Dream, Wellbeing, Vita di Villa – agiscono come guide nella scelta, permettendo a ciascuno di personalizzare il proprio viaggio nel tempo.

“Heritage” svela i segreti della storia e dell’arte, con visite guidate approfondite, incontri con esperti e ricostruzioni di momenti cruciali del passato.

“Green” invita alla scoperta dei parchi e dei giardini, veri e propri polmoni verdi che testimoniano l’armonia tra architettura e natura.

“Family” propone attività pensate per i più piccoli, con laboratori creativi, cacce al tesoro e percorsi didattici.

“WineeFood” celebra il connubio tra arte e gastronomia, con degustazioni di prodotti tipici e visite alle cantine storiche.

“Dream” offre l’opportunità di vivere esperienze uniche, come cene a lume di candela in sale affrescate o concerti di musica classica in cappelle private.

“Wellbeing” propone trattamenti benessere ispirati alle antiche tradizioni locali.

“Vita di Villa” svela le dinamiche sociali e familiari che animavano queste dimore, con ricostruzioni di scene di vita quotidiana e incontri con gli attori che interpretano i personaggi storici.

La distribuzione geografica delle esperienze è ampia e capillare: in provincia di Belluno, nove esperienze si snodano tra le suggestività di cinque dimore affacciate sulle Dolomiti; a Padova, ventinove esperienze accolgono i visitatori in quattordici ville; a Rovigo, due dimore offrono due esperienze uniche; a Treviso, quarant’esperienze si dispiegano in ventidue ville; a Venezia, otto esperienze aprono le porte di sei dimore; a Verona, dieci esperienze accolgono i visitatori in cinque dimore; nel Vicentino, trentotto esperienze si svolgono in venti ville.

Il Friuli Venezia Giulia, con le province di Pordenone (due esperienze in due dimore, al Borgo dei Conti e a Villa Zanardini Fabris) e Udine (quattro esperienze in tre dimore), arricchisce ulteriormente l’offerta, aprendo un varco prezioso nel cuore di un territorio ricco di storia e tradizioni.

La Giornata delle Ville Venete non è solo un evento culturale, ma un vero e proprio investimento nel futuro del territorio, un’occasione per riscoprire le radici, per promuovere il turismo sostenibile e per tramandare alle nuove generazioni il valore inestimabile di un patrimonio che appartiene a tutti.