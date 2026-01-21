Wärtsilä-Innoway: Vertice al MIMIT, futuro a rischio per i lavoratori.

Domani, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si terrà una cruciale riunione di verifica riguardante la complessa vicenda Wärtsilä-Innoway, un caso emblematico delle sfide che affliggono il settore ferroviario italiano.

L’incontro, convocato per valutare l’evoluzione del progetto industriale di Innoway, l’azienda che ha ereditato le attività produttive del gigante finlandese, solleva interrogativi urgenti sullo stato di salute di un’azienda che dovrebbe rappresentare un polo di eccellenza nel settore della produzione di materiale rotabile.

Le preoccupazioni espresse dal sindacato USB (Unione Sindacale di Base) dipingono un quadro allarmante: un anno è trascorso da quando Innoway ha assunto l’eredità di Wärtsilä, ma i progressi tangibili rimangono limitati, alimentando un clima di incertezza e apprensione tra i lavoratori.

L’azienda, che impiega circa ottanta persone, si trova a fronteggiare una serie di criticità operative che ne minano la sostenibilità.

Tra le problematiche più rilevanti, emerge una progressiva frammentazione delle strutture aziendali, con porzioni di capannone già concesse in affitto a terzi.

Queste aree, destinate originariamente alla produzione, sono state riconvertite in spazi di stoccaggio, un segnale preoccupante della difficoltà di Innoway nel consolidare la propria attività core.

La carenza di approvvigionamento dei materiali necessari per l’assemblaggio dei vagoni rappresenta un’ulteriore zavorra, compromettendo la capacità di rispettare gli impegni presi.

L’incremento degli ammortizzatori sociali, un meccanismo di sostegno al reddito in caso di cassa integrazione, indica una flessione dell’attività produttiva e una crescente incertezza sul futuro dei lavoratori.

Le linee di produzione, peraltro, appaiono tutt’altro che definitive, operando in aree inadeguate e con attrezzature insufficienti.

L’assenza di una visione chiara sui tempi di completamento degli impianti aggrava ulteriormente la situazione, lasciando i lavoratori in uno stato di sospensione.

L’USB, consapevole della delicatezza del momento, lancia un appello alle istituzioni, invocando maggiore trasparenza riguardo allo stato del progetto industriale.

Si richiede un cronoprogramma dettagliato e vincolante, che definisca chiaramente le tempistiche degli investimenti e l’implementazione delle linee produttive e dei macchinari necessari.

Parallelamente, si sollecita un impegno concreto per garantire la ripresa in carico di tutti i lavoratori coinvolti, molti dei quali versano tuttora in una condizione di attesa.

La richiesta di un ruolo attivo delle istituzioni non si limita al monitoraggio, ma mira a un’azione di indirizzo, volta a orientare il progetto verso obiettivi di sviluppo sostenibile e di creazione di valore per il territorio.

Il caso Wärtsilä-Innoway non è solo una questione sindacale, ma rappresenta un banco di prova per la capacità del sistema Paese di sostenere e valorizzare le eccellenze industriali, preservando al contempo i posti di lavoro e il know-how accumulato.

La riunione di domani si preannuncia, quindi, cruciale per tracciare una nuova rotta verso un futuro più solido e prospettico per Innoway e per l’intera filiera ferroviaria italiana.