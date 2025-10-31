Welfare Friuli Centrale: 29 Milioni per 9.669 Persone

Il Bilancio Sociale 2024 dell’Ambito Territoriale Friuli Centrale delinea un quadro complesso e articolato del sistema di welfare locale, investendo risorse significative – oltre 29 milioni di euro – per rispondere a una molteplicità di bisogni sociali.

Questi investimenti si traducono in un supporto diretto a 9.669 individui, pari al 6,13% della popolazione residente nei nove comuni che compongono l’Ambito, e si declinano in interventi mirati a diverse fasce d’età e condizioni di vulnerabilità.

L’analisi dettagliata dei dati rivela una popolazione sempre più anziana, come testimoniato dalla prevalenza di interventi a sostegno della domiciliarità (57% del totale), un indicatore cruciale per contrastare l’isolamento e mantenere la qualità della vita degli anziani nel proprio contesto familiare.

Tuttavia, l’evoluzione demografica non oscura l’importanza di sostenere le nuove generazioni: un quinto degli utenti assistiti è minorenne, evidenziando l’urgenza di interventi precoci e mirati a promuovere lo sviluppo educativo e contrastare la marginalizzazione giovanile.

La significativa presenza di persone con disabilità riconosciuta (circa il 30% degli utenti) sottolinea la necessità di politiche inclusive e di un’offerta di servizi specializzati.

Il sistema di welfare locale si configura come un’architettura integrata, capace di intercettare bisogni emergenti e offrire risposte concrete.

L’impegno finanziario per l’area dedicata a minori, famiglie e disabilità (10,6 milioni di euro) riflette una crescente consapevolezza dell’importanza di investire nel capitale umano e di creare opportunità di crescita per tutti.

Allo stesso modo, l’attenzione rivolta al personale dei servizi sociali (oltre 4 milioni di euro) sottolinea la centralità delle risorse umane, elementi chiave per garantire la qualità e l’efficacia degli interventi.

L’impegno nei confronti delle persone in condizione di marginalità sociale è ulteriormente rafforzato attraverso servizi a bassa soglia, come il Centro servizi sperimentale Stazione di Posta, che ha seguito 855 utenti, e il sistema di accoglienza notturna, che ha offerto ospitalità a 191 persone.

Gli sportelli per la casa hanno svolto un ruolo cruciale, gestendo 675 colloqui e promuovendo 114 inserimenti temporanei, mentre l’accompagnamento educativo all’abitare ha garantito oltre 5.800 ore di supporto, contribuendo a promuovere l’autonomia e l’integrazione abitativa.

Il Bilancio Sociale non si configura solo come una rendicontazione finanziaria, ma rappresenta un atto di trasparenza e partecipazione, un’occasione per misurare l’impatto delle politiche sociali sul territorio e per coinvolgere la comunità in un percorso di miglioramento continuo.

Come sottolineato dal sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, l’obiettivo primario resta l’elevazione della qualità della vita dei cittadini, con una particolare attenzione alle persone più vulnerabili, perché nessuno sia lasciato indietro.

È un impegno che si rinnova, alimentato dalla consapevolezza che il benessere collettivo si fonda sulla solidarietà e sull’inclusione.