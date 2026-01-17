Zocco, ex poliziotto, intimidito: vandalismo mirato e ombre del passato.

L’episodio verificatosi a Maniago, nel Friuli Venezia Giulia, solleva interrogativi inquietanti e fa riemergere ombre legate al passato professionale di Fabio Zocco, ex ufficiale di polizia di elevato rango, noto per il ruolo cruciale svolto nella complessa inchiesta sull’Unabomber.

Giovedì mattina, l’ex poliziotto, presente al funerale di un collega, ha scoperto la propria autovettura, un’Opel Astra, deliberatamente vandalizzata in un parcheggio adiacente al cimitero.

L’azione, ben più di un atto vandalico casuale, si è manifestata attraverso danni specifici e mirati: profonde rigature lungo le fiancate, pneumatici deliberatamente squarciati e una contaminazione dell’area motore con liquido freni, elementi che escludono la possibilità di un gesto indiscriminato.

La precisione dell’atto e la sua esclusività, limitandosi a danneggiare solo il veicolo di Zocco, suggeriscono una precisa volontà intimidatoria rivolta direttamente a lui.

“È inequivocabile che questo atto sia rivolto a me, non si tratta di semplice vandalismo,” ha dichiarato Zocco, formalizzando la denuncia presso la locale stazione dei Carabinieri.

La richiesta di collaborazione da parte di eventuali testimoni sottolinea l’importanza di ricostruire la sequenza degli eventi e di identificare eventuali soggetti sospetti.

Le indagini, ora in corso, si concentrano sulla possibilità che Zocco sia stato seguito fino in Friuli, suggerendo un’organizzazione preesistente e una conoscenza approfondita della sua presenza.

La vicenda assume una risonanza particolare se contestualizzata nel curriculum professionale di Zocco, un dirigente con una carriera trentennale costellata di inchieste di notevole complessità e sensibilità.

Dall’irruzione nel caso del delitto Biagi, che scosse il mondo del lavoro italiano, alle operazioni di contrasto alle attività criminali della banda Maniero e del clan dei Mestrini, Zocco ha affrontato sfide investigative di alto livello, entrando in contatto con realtà spesso oscure e pericolose.

Nonostante l’esclusione di un collegamento diretto con le indagini di maggiore risonanza, come quella sull’Unabomber, la necessità di comprendere le motivazioni alla base dell’intimidazione rimane prioritaria.

L’episodio solleva interrogativi su possibili rivalità professionali, vendette legate a inchieste passate o, persino, sulla possibilità di una minaccia latente che emerge a distanza di anni.

La sicurezza personale di Zocco e la necessità di far luce su questa escalation di minacce rappresentano ora un’urgente priorità per le autorità competenti.