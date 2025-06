Boomtown Rats a Pordenone: 50 Anni di Musica e Solidarietà

Pordenone Blues e Co.: Un’Eredità di Musica e Solidarietà con i Boomtown RatsIl 16 luglio, il Pordenone Blues e Co. si trasformerà in un palcoscenico storico, accogliendo i Boomtown Rats per un concerto unico in Italia. La band, guidata dall’iconico Bob Geldof insieme a Simon Crowe e Pete Briquette, celebra un traguardo significativo: il loro cinquantesimo anniversario. Questo evento non è solo una festa musicale, ma un viaggio attraverso un’eredità di creatività, impegno sociale e un impatto globale senza precedenti.La serata sarà impreziosita dalla presenza di Cyborg Zero, figura carismatica del panorama musicale e leader degli ormai defunti The Cyborgs, che presenterà il suo percorso solista, affinando un sound contaminato dalle sonorità boogie.Il concerto si colloca in un contesto più ampio, a quarant’anni da uno degli eventi più memorabili nella storia della musica: Live Aid. Organizzato proprio da Bob Geldof, Live Aid fu una risposta corale alla crisi umanitaria in Etiopia, un concerto che mobilitò le voci più potenti del panorama musicale mondiale per raccogliere fondi e sensibilizzare l’opinione pubblica.La scintilla che innescò questo movimento fu il singolo “Do They Know It’s Christmas?”, un inno alla solidarietà scritto da Bob Geldof e Midge Ure. La collaborazione diede vita a Band Aid, un supergruppo temporaneo che includeva nomi leggendari come U2, Phil Collins, Duran Duran, Wham!, Spandau Ballet, Culture Club, Paul Weller e Sting. L’entusiasmo generato da “Do They Know It’s Christmas?” si tradusse in una risposta americana altrettanto potente: “We Are The World”, scritta da Lionel Richie e Michael Jackson, che vide la partecipazione di Stevie Wonder, Paul Simon, Tina Turner, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Diana Ross e Ray Charles.Questi eventi culminarono nella creazione di Live Aid, un concerto monumentale tenutosi contemporaneamente allo Wembley Stadium di Londra e al JFK Stadium di Philadelphia, con un pubblico di oltre 160.000 persone e una platea televisiva globale di oltre 2,5 miliardi. Quindici ore di musica, emozioni e un messaggio di speranza che trascendono i confini geografici e culturali.I Boomtown Rats, dopo la loro dissoluzione nel 1986, si sono riformati nel 2013, restituendo ai loro fan un’energia e una passione intatte. Per celebrare il loro mezzo secolo di attività, la band ha curato “The First 50 Years: Songs of Boomtown Glory”, una raccolta che ripercorre la loro straordinaria carriera attraverso 24 brani in vinile e 27 in CD, dalla loro esplosiva prima uscita fino all’ultima, “There’s No Tomorrow Like Today”, testimoniando l’evoluzione del loro suono e del loro impatto musicale. Il concerto al Pordenone Blues e Co. rappresenta non solo una celebrazione del loro anniversario, ma anche un omaggio a un’epoca di musica, impegno sociale e speranza, un’eredità che continua a ispirare nuove generazioni di artisti e attivisti.