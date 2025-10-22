Casarsa celebra Pasolini: un viaggio tra memoria e futuro.

Casarsa della Delizia, scrigno di memorie e culla natale di Pier Paolo Pasolini, si appresta a commemorare il cinquantesimo anniversario della sua tragica scomparsa con un’iniziativa che trascende la semplice celebrazione: un vero e proprio percorso di riflessione e rigenerazione culturale.

Le giornate del 2 e 3 novembre, ospitate dal Centro Studi Pasolini – un luogo simbolico, la casa materna del poeta – si configurano come un crogiolo di idee, un dialogo aperto tra passato e presente, volto a riaccendere la fiamma del pensiero pasoliniano come bussola per orientarsi nel complesso panorama contemporaneo.

L’anniversario non si limita a una rievocazione nostalgica, ma si propone di estrarre dal corpus della sua opera e del suo pensiero elementi di profonda attualità, stimolando una riflessione critica sulle dinamiche sociali, politiche ed estetiche che ancora oggi plasmano il nostro mondo.

La domenica 2 novembre, a esattamente cinquant’anni dall’evento che sconvolse l’Italia, una solenne cerimonia nel cimitero di Casarsa inaugurerà ufficialmente le celebrazioni.

La presenza istituzionale, con delegazioni dai Comuni di Roma e Bologna, testimonia il profondo impatto che la figura di Pasolini ha avuto – e continua ad avere – sul tessuto culturale e politico nazionale.

La sera stessa, al Teatro Arrigoni di San Vito al Tagliamento, Edoardo Camurri offrirà una performance che darà voce all’essenza vibrante del pensiero pasoliniano.

Il giorno seguente, lunedì 3 novembre, il Teatro Pasolini di Casarsa diventerà il fulcro di un convegno internazionale di respiro internazionale, “Pasolini e l’immaginario collettivo”, curato dalla stimata Maura Locantore.

Un’occasione unica per un confronto multidisciplinare, che vedrà alternarsi al dibattito figure di spicco come Giulio Ferroni, Roberto Chiesi e Gian Mario Villalta, esplorando l’intersezione tra letteratura, cinema, sociologia e filosofia.

Un aspetto particolarmente innovativo è l’apertura del convegno a centinaia di studenti delle scuole superiori, invitati a partecipare attivamente al dialogo con i relatori, alimentando così un passaggio generazionale del pensiero pasoliniano.

La chiusura delle celebrazioni, il 3 novembre, sarà affidata a Roberto Vecchioni, che terrà una lectio magistralis dal titolo “Pasolini, poeta dell’universalità umana”.

Vecchioni, interprete sensibile e profondo della condizione umana, vedrà in Pasolini un faro che ci spinge a ricercare, anche di fronte alle disillusioni, un sogno di riscatto e di rinnovamento collettivo.

L’impegno di Casarsa della Delizia non si esaurisce con queste giornate.

Dal 2 al 6 novembre, si svolgerà la Pasolini High School transfrontaliera, un progetto educativo che vedrà studenti italiani, sloveni e provenienti da altri paesi europei confrontarsi e collaborare a Casarsa, Idrija e Nova Gorica.

Questa iniziativa, che supera i confini geografici e culturali, è una chiara testimonianza della vitalità e della rilevanza universale dell’eredità pasoliniana, un’eredità che continua a ispirare nuove generazioni e a stimolare un costante interrogativo sull’identità, la società e il futuro dell’umanità.

Un invito a riscoprire, nel pensiero di Pasolini, le radici di un’utopia ancora possibile.