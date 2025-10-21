Confini Sospesi: Tre Sguardi Fotografici tra Gorizia e Nova Gorica

“Confini Sospesi: Tre Visioni Fotografiche tra Gorizia e Nova Gorica”La mostra “Confini Sospesi”, allestita presso la rinnovata Casa Morassi di Gorizia dal 25 ottobre al 18 gennaio, offre una riflessione profonda e originale sul territorio transfrontaliero tra Gorizia e Nova Gorica, nel contesto di Go!2025, progetto del Craf (Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia).

L’esposizione, curata da Alvise Rampini e Michele Smargiassi, non si limita a documentare un confine, ma ne indaga la complessità, trasformandolo in un laboratorio di identità, memoria e futuro.

Commissionata dal Craf nell’ambito del programma Nova Gorica-Gorizia Capitale europea della cultura, la mostra si articola in tre reportage fotografici inediti, realizzati da tre acuti interpreti della contemporanea fotografia: Steve McCurry, Alex Majoli e Meta Krese.

L’iniziativa, sostenuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFvg ed Erpac, ambisce a trascendere la semplice narrazione visiva, offrendo un’esperienza immersiva nel tessuto umano e paesaggistico che definisce questa specifica area europea.

L’approccio di Steve McCurry, celebre per i suoi ritratti iconici, si concentra sulle figure umane che hanno testimoniato gli eventi significativi che hanno segnato il confine isontino.

In collaborazione con il giornalista Roberto Covaz, McCurry ha selezionato volti che incarnano la storia e le speranze di un territorio segnato da divisioni e riconciliazioni, offrendo uno sguardo intimo e potente sulla resilienza umana.

Un documentario diretto da Marco Rossitti accompagna il suo lavoro, ampliendone la narrazione e offrendo una prospettiva ulteriore.

Alex Majoli, noto per il suo sguardo poetico e capace di cogliere l’essenza dei luoghi, traccia un percorso lungo il corso dell’Isonzo.

Il fiume, da elemento naturale, si rivela come una linea immaginaria, a volte barriera, a volte ponte, che connette realtà differenti.

Le sue immagini catturano momenti di quotidianità, tradizioni popolari, la forza della natura con i suoi incendi carsici, elevando le persone a protagoniste di un racconto corale che parla di migrazioni, appartenenze e identità in movimento.

Meta Krese, con sensibilità e maestria tecnica, esplora il concetto di “casa” in un contesto transfrontaliero.

Attraverso ritratti intimi in bianco e nero, intervallati da un’immagine a colori che irrompe come un’esplosione di vitalità, Krese svela la quotidianità di famiglie che vivono le due Gorizie come un’unica comunità.

Il suo lavoro è una riflessione sull’equilibrio fragile ma costante tra sfera pubblica e privata, tra memoria individuale e collettiva, tra appartenenza locale e identità europea.

A corredo della mostra, un cofanetto esclusivo raccoglie le immagini e i testi critici di Alvise Rampini, Michele Smargiassi e Roberto Covaz, offrendo un approfondimento teorico e storico sul progetto e sui temi affrontati, arricchendo l’esperienza del visitatore e offrendo una documentazione duratura di questo importante evento culturale.