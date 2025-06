Coop Alleanza 3.0: Cultura e Inclusione al Cirque du Soleil di Trieste

Un gesto di inclusione e responsabilità sociale illumina il cuore di Trieste: Coop Alleanza 3.0, in un’iniziativa che va oltre la semplice sponsorizzazione, ha donato 200 biglietti per lo spettacolo “Alegria – in a New Light” del Cirque du Soleil, in scena fino al 13 luglio al suggestivo Porto Antico. Questa mossa, che si inserisce in un quadro più ampio di impegno verso il territorio, mira a rendere accessibile l’arte e la bellezza a coloro che spesso si trovano ai margini della società.L’iniziativa non si limita a un’offerta di biglietti, ma si radica in una profonda riflessione sulla storia del Silos, un complesso industriale che, pur nella sua riqualificazione, porta con sé le cicatrici di un passato segnato da fragilità e marginalità. La donazione dei biglietti, destinati ad associazioni che operano a favore di persone senza dimora, minori seguiti dai servizi sociali e soggetti vulnerabili, rappresenta un tentativo tangibile di risarcire, attraverso la cultura, le ferite del passato e di offrire un momento di evasione e speranza.Coop Alleanza 3.0 ha inoltre offerto gratuitamente uno spazio significativo, situato tra gli edifici del Silos e l’area del Porto Franco Vecchio, per l’allestimento del Grand Chapiteau, dimostrando un impegno concreto che va ben oltre l’aspetto economico. I soci della cooperativa hanno potuto beneficiare di uno sconto del 20% sull’acquisto dei biglietti, con un entusiasmo che ha portato già 1000 persone ad aderire all’iniziativa, lasciando ancora 500 posti disponibili.“Non possiamo pensare alla rinascita del Silos senza ricordare la sua storia recente, segnata da fragilità e marginalità,” ha dichiarato Milva Carletti, Direttrice Generale di Coop Alleanza 3.0, sottolineando la necessità di un approccio inclusivo che consideri le esigenze di tutti i membri della comunità. La cultura, in questa visione, non è un privilegio, ma un diritto fondamentale, uno strumento di riscatto sociale e un motore di speranza.L’iniziativa si configura come un esempio virtuoso di collaborazione tra diversi attori: Cirque du Soleil, Rossetti – Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e Coop Alleanza 3.0. Questo sinergico approccio testimonia la crescente consapevolezza dell’importanza di coniugare l’intrattenimento di qualità con la responsabilità sociale, creando momenti di aggregazione e offrendo opportunità a chi, per diverse ragioni, ne è escluso. Il gesto di Coop Alleanza 3.0 va quindi ben oltre una semplice operazione di marketing: è un investimento nel futuro della comunità triestina, un atto di generosità che illumina il Porto Antico e risuona come un messaggio di speranza e inclusione.