Di Tanti Volti: Un Viaggio nell’Illustrazione Contemporanea

L’eclettica esposizione “Di tanti volti”, ospitata a Palazzo Frisacco di Tolmezzo (Udine) fino al 26 ottobre, offre un affresco caleidoscopico dell’illustrazione contemporanea, un viaggio nell’intimo dello sguardo umano attraverso la voce di oltre quaranta maestri e giovani promesse del disegno. L’evento, sostenuto da un ampio network di istituzioni locali e inserito nel programma Go!2025 e Friends, si configura come un’occasione unica per decifrare le molteplici sfaccettature della rappresentazione visiva nel XXI secolo.L’idea curatoriale, guidata da Giovanna Durì, affonda le sue radici in un dialogo suggestivo tra il passato e il presente: una selezione di ritratti settecenteschi di donne carniche, custoditi nel Museo Carnico, funge da ponte verso le interpretazioni contemporanee, evidenziando l’evoluzione del concetto di identità e rappresentazione.La mostra presenta un corpus di trecento opere, prevalentemente originali, che spaziano dalla narrazione visiva più sofisticata all’ironia pungente. Il percorso espositivo è un omaggio alla varietà stilistica e concettuale: le opere di Lorenzo Mattotti, con la sua serie “Anonymes”, catturano l’attenzione per la profondità e l’abilità tecnica. Accanto a lui, le interpretazioni di Gabriella Giandelli, le “Matticchiate” di Franco Matticchio, i ritratti biografici di Pia Valentinis, le figure oniriche di Manuela Bertoli, le iconiche copertine “Guanda” di Guido Scarabottolo, i design distintivi di Olimpia Zagnoli per *The New Yorker*, i lavori di Beppe Giacobbe, Ivan Canu, Riccardo Guasco, Pierre Bourrigault, Manuele Fior e un contributo inatteso di Milton Glaser, offrono un panorama ricco e diversificato. L’iniziativa si arricchisce ulteriormente con una sezione dedicata ai cortometraggi d’animazione, curata da Paola Bristot in collaborazione con il Piccolo Festival dell’Animazione, che approfondisce ulteriormente l’indagine sul volto umano e la sua espressività.Un biglietto cumulativo consente l’accesso sia alla mostra che al Museo Carnico, promuovendo un’esperienza culturale più ampia e inclusiva, con agevolazioni dedicate a scuole e studenti. Il catalogo, un volume di 240 pagine curato da Durì e Marco Belpoliti, raccoglie le opere esposte e integra analisi critiche che offrono spunti di riflessione sul ruolo dell’illustrazione nell’era digitale. Come sottolinea la curatrice, in un’epoca dominata dall’autodeterminazione dell’immagine e dalla superficialità dei selfie, “Di tanti volti” riafferma la potenza del disegno come strumento capace di sondare le profondità dello sguardo umano, rivelando la sua intrinseca complessità e la sua capacità di comunicare emozioni e significati altrimenti inesprimibili.