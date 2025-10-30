Friuli Venezia Giulia: Dieci anni di Giornata regionale della lettura

Il Friuli Venezia Giulia si appresta a celebrare la decima edizione della Giornata regionale della lettura, un’occasione vibrante e diffusa, scandita da oltre cento iniziative dislocate in tutto il territorio, come a testimonianza di un profondo legame con il libro e la sua capacità di connettere le persone.

L’evento, parte integrante del progetto pluriennale “LeggiAmo 0-18 Fvg”, si configura come un vero e proprio mosaico culturale, capace di intrecciare voci, generi e prospettive, dalla fantascienza surreale di Italo Calvino, con le sue “Cosmicomiche” che esplorano l’universo e l’esistenza umana, alla poesia che emerge dalle voci di Gaza, portando con sé un’eco di speranza e sofferenza.

Non mancano incursioni nel mondo dell’infanzia, con personaggi iconici come Pippi Calzelunghe, simbolo di libertà e anticonformismo, e il magico Willy Wonka, maestro di meraviglie e insegnamenti inaspettati.

Un elemento distintivo della Giornata è la presenza di stimati scrittori, veri e propri ambasciatori della lettura, che hanno contribuito con messaggi personali, condivisi sui canali social del progetto “LeggiAmo”.

Federica Manzon, Andrea Maggi, Gian Mario Villalta, Alberto Garlini, Tullio Avoledo, Mary Barbara Tolusso, Andrea Segrè, Francesco De Filippo e Odette Copat hanno offerto al pubblico un’anteprima delle loro letture preferite e dei libri che stanno arricchendo il loro presente.

Particolarmente significativa è la celebrazione del cinquantesimo anniversario di Pimpa, l’amato personaggio creato da Francesco Tullio Altan, che si svolgerà a Grado e Udine, offrendo a grandi e piccini l’opportunità di ritrovare il calore e la saggezza di un’icona dell’illustrazione italiana.

A Trieste, l’apertura ufficiale del progetto “LeggiAmo” si svolgerà con Giuseppe Iannaccone, presidente del Cepell – Centro per il libro e la lettura, che sottolinea con forza il ruolo cruciale della scuola come fulcro per la diffusione del piacere di leggere e condividere.

La lettura, per Iannaccone, non è più un’esperienza solitaria, ma un atto sociale che crea ponti e favorisce l’empatia.

Un’imperdibile momento sarà l’inaugurazione della mostra fotografica “LeggiAmo! Ritratti di una regione che cresce leggendo”, curata da Alice Durigatto.

Le immagini catturano l’essenza di una comunità di lettori variegata e appassionata, composta da docenti, bibliotecari, studenti e persino il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ognuno immortalato con il proprio libro del cuore.

Questa mostra è una testimonianza tangibile del potere trasformativo della lettura, capace di unire persone di diversa età e background culturale.

Fedriga, esprimendo il pieno sostegno istituzionale all’iniziativa, ribadisce l’importanza di coltivare la passione per la lettura, considerandola un diritto fondamentale e uno strumento essenziale per la crescita personale e collettiva, un investimento nel futuro e nella capacità di interpretare il mondo che ci circonda con spirito critico e apertura mentale.