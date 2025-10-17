Friuli Venezia Giulia: Un Giorno, Un Libro, Tutta la Regione Legge

Friuli Venezia Giulia celebra la lettura: “Un Libro Lungo un Giorno”, un’immersione collettiva nel raccontoIl Friuli Venezia Giulia si prepara a vivere un’esperienza unica: “Un Libro Lungo un Giorno”, la Giornata Regionale della Lettura, un progetto pilota nazionale che quest’anno culmina venerdì 31 ottobre.

Più di una semplice ricorrenza, si tratta di un vero e proprio invito a riscoprire il piacere della lettura, declinato in centinaia di eventi diffusi sul territorio regionale.

L’iniziativa, resa possibile grazie alla collaborazione sinergica di “LeggiAMO 0-18 Fvg” e di un ampio network di partner – tra cui l’Associazione Italiana Biblioteche, il Centro per la Salute delle Bambine e dei Bambini Onlus, il Consorzio Culturale del Monfalconese, Damatrà Onlus e la Fondazione Radio Magica ETS – con il prezioso sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, si propone di creare un’onda di entusiasmo intorno al libro.

L’assessore regionale alla Cultura, Mario Anzil, in un messaggio diffuso durante la conferenza stampa, ha sottolineato come la lettura sia molto più di un’attività ricreativa: è un motore di crescita personale, un’occasione di apprendimento continuo e un potente strumento per sviluppare il pensiero critico e la consapevolezza civica.

Leggere significa viaggiare con la mente, esplorare nuove prospettive e costruire ponti tra culture e generazioni.

“Un Libro Lungo un Giorno” si configura come un percorso trasversale che coinvolge la comunità, dai più piccoli agli adulti, in un’immersione collettiva nel mondo del racconto.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio disegno regionale volto a promuovere la lettura in ogni fase della vita, dalla primissima infanzia fino all’età adulta, valorizzando il ruolo cruciale delle biblioteche e degli spazi di socializzazione.

La giornata sarà scandita da una ricca programmazione, che spazia dagli incontri con autori emergenti alle letture ad alta voce, dai laboratori creativi alle mostre tematiche.

In particolare, a Trieste, sarà inaugurata una mostra fotografica presso il Magazzino delle Idee, un affresco visivo che celebra la regione e il suo legame profondo con il libro.

Le immagini, visibili a partire dal 31 ottobre, catturano l’essenza di una comunità che cresce e si arricchisce attraverso la lettura.

Quest’anno, in concomitanza con il decennale di “LeggiAMO 0-18 Fvg”, si annuncia la presentazione degli “Ambasciatori della Lettura” e della “Giornata della Lettura 2025”, figure di spicco del panorama letterario regionale che incarnano l’amore per la parola scritta e l’importanza di trasmetterlo alle nuove generazioni.

Si tratta di autori e autrici le cui storie sono profondamente radicate nel territorio friulano e veneziano, capaci di raccontare la sua storia, le sue tradizioni e le sue aspirazioni.

“Un Libro Lungo un Giorno” non è solo una giornata di celebrazioni, ma un invito a coltivare la passione per la lettura come stile di vita, un viaggio continuo alla scoperta di mondi inesplorati e di noi stessi.