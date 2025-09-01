Gian Mario Villalta, curatore di pordenlegge, ricoverato d’urgenza

Ieri sera, un evento inatteso ha scosso la comunità letteraria e culturale friulana, con il curatore di pordenlegge, Gian Mario Villalta, colpito da un improvviso malore che lo ha costretto a un ricovero ospedaliero.

La notizia, diffusa rapidamente, ha suscitato apprensione e un’ondata di auguri di pronta guarigione.

Villalta, figura di spicco nel panorama culturale del Friuli Venezia Giulia e apprezzato intellettuale a livello nazionale, si trovava nella sua abitazione a Vittorio Veneto, nel trevigiano, quando l’episodio si è verificato.

Il malore, di natura cardiaca, ha richiesto un intervento tempestivo e un trasporto d’urgenza presso la struttura sanitaria locale.

Successivamente, per garantire una cura più specialistica e complessa, il curatore è stato trasferito in un ospedale di Conegliano, centro di eccellenza per la cardiologia.

L’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto, seppur delicato, è stato eseguito con successo, e le sue condizioni attuali non destano particolare preoccupazione.

Il ricovero rappresenta un momento di riflessione sulla fragilità umana e sulla necessità di prendersi cura della propria salute, soprattutto per coloro che dedicano la propria vita all’arte e alla cultura.

Gian Mario Villalta, con la direzione di pordenlegge, ha lasciato un’impronta significativa nel panorama letterario italiano, promuovendo la lettura e la divulgazione della cultura, sostenendo giovani autori e creando un importante spazio di incontro e dialogo tra scrittori e lettori.

Il suo lavoro ha contribuito a valorizzare il patrimonio letterario italiano e a favorire la crescita culturale del territorio.

La sua passione e la sua dedizione alla letteratura hanno ispirato e coinvolto migliaia di persone, creando una comunità vibrante e appassionata.

Ora, mentre affronta questa fase delicata, l’auspicio è che possa presto riprendere le sue attività e continuare a portare avanti il suo prezioso lavoro a servizio della cultura e della società.

La sua esperienza sottolinea, inoltre, l’importanza cruciale di una prevenzione cardiologica efficace e di un sistema sanitario efficiente, capace di rispondere prontamente alle emergenze e garantire cure adeguate a tutti.