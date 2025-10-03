Go!Pharus: Un Faro di Speranza per Gorizia e il Futuro

Go!Pharus: un obelisco per il futuro, un faro per la civiltà.

Nel cuore di Gorizia, città crocevia di culture e storia, si erge Go!Pharus, un’opera monumentale concepita dalla mente visionaria di Celia Stefania Centonze, fondatrice dello studio Plateam.

Più che un semplice monumento, Go!Pharus si configura come un’affermazione artistica e architettonica, un obelisco sublimato in un inno alla speranza, alla riconciliazione e alla collaborazione transfrontaliera.

L’anno 2025, con la sua promessa di nuove opportunità e sfide globali, fa di questa realizzazione un simbolo particolarmente significativo.

Collocato strategicamente nel piazzale della Casa Rossa, un luogo storico per la città e fulcro di scambi culturali, l’obelisco si presenta come un punto di riferimento visivo e concettuale.

La scelta del luogo non è casuale: incarna l’importanza del dialogo e della comprensione reciproca, soprattutto in un contesto di confine e di possibili divisioni.

Go!Pharus mira a trascendere queste barriere, a proiettare lo sguardo verso un futuro condiviso, costruito sulla forza dell’unione e del rispetto.

L’inaugurazione, prevista per il 18 ottobre, assume un significato ancora più profondo, coincidendo con il cinquantesimo anniversario del Fondo per l’ambiente italiano.

Questo legame sottolinea l’impegno dell’opera verso la sostenibilità, la salvaguardia del patrimonio naturale e la responsabilità ambientale, temi centrali per la costruzione di un futuro prospero e armonioso.

La cerimonia non si limiterà a un semplice taglio del nastro, ma si svilupperà attraverso un ricco programma di eventi che intrecciano arte, musica e riflessione filosofica.

Dalle ore 18, il pubblico sarà accolto da una lectio magistralis del rinomato filosofo e scrittore Stefano Zecchi, che offrirà spunti di riflessione sulla civiltà, la memoria e il ruolo dell’arte nella società contemporanea.

A seguire, il concerto del celebre pianista e compositore Roberto Cacciapaglia, la cui musica evocativa e suggestiva contribuirà a creare un’atmosfera di profonda emozione e ispirazione.

La presenza di illustri rappresentanti istituzionali a livello locale, regionale, nazionale e internazionale testimonia l’importanza e il significato di Go!Pharus.

Oltre al sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, sono attesi il presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, il presidente della Commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone, la sottosegretaria all’Economia e Finanze, Sandra Savino, il sindaco di Nova Gorica, Samo Turel, e il ministro e vice premier del governo sloveno, Matej Arčon.

Questa partecipazione sottolinea il valore di Go!Pharus come progetto di portata transfrontaliera, capace di promuovere il dialogo e la cooperazione tra culture diverse, e di rafforzare il legame tra l’Italia e la Slovenia.

L’opera si pone dunque come un simbolo di speranza e un invito all’azione per un futuro di pace e prosperità comune.