Gorillaz a Trieste: Concerto Epico per il 25° Anniversario

Trieste Capitale di un’Esperienza Sonora: I Gorillaz Celebrano un Quarto di Secolo in Piazza Unità d’ItaliaIl 25 luglio 2026, Piazza Unità d’Italia a Trieste si trasformerà in un palcoscenico globale, accogliendo i Gorillaz per un concerto epico, parte della “The Mountain Tour”, un viaggio celebrativo che segna il loro venticinquesimo anniversario.

L’evento, promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia tramite PromoTurismoFvg, in sinergia con il Comune di Trieste, Fvg Music Live, VignaPr e Live Nation Italia, si configura come una vetrina culturale e turistica di straordinaria importanza per il territorio.

I Gorillaz, creatura geniale di Damon Albarn e Jamie Hewlett, hanno radicalmente innovato il concetto di band, coniugando musica, arte digitale e animazione in un’esperienza narrativa ibrida e coinvolgente.

Ben oltre un semplice gruppo musicale, i Gorillaz rappresentano un fenomeno culturale che ha ridefinito i confini dell’industria discografica e dell’intrattenimento.

Sul palco, prenderanno vita i personaggi iconici che incarnano l’essenza della band: 2D, la voce malinconica e affascinante; Murdoc Niccals, il bassista carismatico e controverso; Russel Hobbs, la batteria pulsante e ritmica; e Noodle, la chitarrista giapponese virtuosa.

Il concerto, atteso da quattro anni dall’ultima esibizione italiana del collettivo, è un preludio all’uscita di “The Mountain”, l’album in arrivo a marzo 2026, che promette di esplorare nuove sonorità e sviluppare ulteriormente l’universo narrativo dei Gorillaz.

Lo spettacolo si preannuncia come un’esperienza sensoriale completa, con visual all’avanguardia, scenografie immersive e una scaletta che ripercorre i momenti salienti di una carriera costellata di successi e sperimentazioni.

L’arrivo dei Gorillaz in Friuli Venezia Giulia non è solo un evento musicale di alto profilo, ma un’opportunità strategica per la promozione turistica della regione.

La presenza di un artista di tale fama e rilevanza internazionale contribuisce ad accrescere la visibilità del Friuli Venezia Giulia, attirando visitatori da tutto il mondo e valorizzando le sue eccellenze culturali e gastronomiche.

Il concerto si inserisce nel più ampio contesto della rassegna “Go to Pordenone e friends”, un progetto ambizioso che fonde l’eredità di Nova Gorizia-Gorizia, Capitale Europea della Cultura 2025, con le proiezioni di Pordenone, Capitale Italiana della Cultura 2027, creando un ponte culturale tra le due città e la regione intera.

Il governatore Massimiliano Fedriga sottolinea come questi eventi di portata internazionale rappresentino una leva potente per attrarre visitatori e proiettare il Friuli Venezia Giulia come destinazione culturale innovativa e accogliente, capace di coniugare tradizione e modernità.

La capacità dei Gorillaz di trasmettere un messaggio universale e di attrarre un pubblico eterogeneo, attraverso la contaminazione di generi musicali e la creazione di un immaginario visivo unico, incarna perfettamente i valori di una regione che punta sull’apertura, la qualità e la sperimentazione.

I biglietti saranno disponibili a partire da domani alle ore 11.00 attraverso i circuiti di vendita ufficiali.