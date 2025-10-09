Io Sono Sinfonica: Un Viaggio Musicale nel Cuore del Fvg

La stagione concertistica “Io Sono Sinfonica” si configura come un vibrante percorso musicale che celebra l’identità e l’evoluzione della Fvg Orchestra, un progetto ambizioso sostenuto da istituzioni culturali di rilievo come il Ministero della Cultura e la Regione Friuli Venezia Giulia.

Più che una semplice rassegna, si tratta di un’immersione nel cuore della musica, un dialogo tra epoche e generi, volto a tessere un legame profondo con il pubblico e il territorio circostante.

Il cartellone, articolato in cinque appuntamenti significativi, si dispiega tra le accoglienti sale del Teatro di Monfalcone, del Teatro Nuovo Giovanni da Udine e del Teatro Verdi di Gorizia, ciascuna location arricchita da un’esperienza unica.

L’inaugurazione, il 24 ottobre a Monfalcone, si preannuncia come un evento di primissima grandezza: un’inedita collaborazione tra due figure di spicco del panorama musicale contemporaneo, Mario Brunello e Giovanni Sollima.

I due talentuosi musicisti, assumeranno il doppio ruolo di direttori d’orchestra e solisti, guidando l’ensemble in un programma di raffinata complessità, che accosta la malinconica intensità di Schumann e la vibrante energia di Dvořák alle atmosfere contemplative dei duetti di Silvestrov, offrendo un’esperienza sonora capace di toccare le corde più intime dell’animo umano.

Il Teatro Nuovo Giovanni da Udine sarà poi teatro di tre serate di grande richiamo.

Il 30 ottobre, un omaggio scintillante a Johann Strauss e al fascino dell’operetta, con la partecipazione della carismatica Daniela Mazzucato, promettendo un’esplosione di colore e melodie irresistibili.

Il 12 novembre, l’eclettismo di Dee Dee Bridgewater infiammerà il palco con un concerto che fonde jazz, soul e contaminazioni world music, un viaggio sonoro tra culture e tradizioni.

A dicembre, il concerto di Natale “Big Silent Night Music” con Igudesman e Joo, due figure di spicco nel panorama dell’intrattenimento musicale, segnerà un momento di riflessione e allegria, celebrando la magia del Natale con un tocco di irriverenza e virtuosismo, prima del loro congedo artistico alla fine del 2025.

Il sipario si chiuderà il 21 dicembre a Gorizia con un’esecuzione monumentale della Nona Sinfonia di Beethoven, un’opera simbolo di speranza e universalità.

L’orchestra sarà affiancata dal Coro del Friuli Venezia Giulia e da un cast di solisti di altissimo livello: Annamaria Dell’Oste, Mariangela Zito, Antonio Siragusa e Davide Procaccini, sotto la direzione del maestro Florian Krumpöck.

Questa interpretazione, ambiziosa e commovente, riafferma l’importanza della musica come linguaggio universale, capace di superare barriere e congiungere persone di ogni estrazione.

Come sottolineato dal presidente Paolo Petiziol e dal direttore artistico Claudio Mansutti, “Io Sono Sinfonica” è una dichiarazione d’intenti, un’affermazione del legame profondo tra l’orchestra, il territorio e la sua evoluzione artistica.

La rassegna non solo offre un programma musicale diversificato e di alta qualità, ma rappresenta anche un’opportunità di crescita culturale e di arricchimento per l’intera comunità friulana.

I biglietti, disponibili su VivaTicket e presso le biglietterie dei teatri una settimana prima di ogni evento, invitano il pubblico a partecipare a questa straordinaria avventura musicale.