Karimloo e Fraser a Trieste: Un Ritorno Intimo tra Musical e Magia

From the Rehearsal Room: Trieste – Il Ritorno: Un Viaggio Intimo tra Musical e Melodie IconicheIl Politeama Rossetti di Trieste si appresta ad accogliere un evento esclusivo, un’esperienza unica per gli amanti del musical e della musica d’azione: “From the Rehearsal Room: Trieste – Il Ritorno”.

Il 23 dicembre, Ramin Karimloo e Hadley Fraser, due figure di spicco del panorama teatrale internazionale, torneranno a deliziare il pubblico triestino con un concerto imperdibile, in un’unica data.

Questa edizione segna un ritorno significativo, riprendendo il filo di un precedente appuntamento che ha già consacrato Trieste come luogo privilegiato per questo format intimo e coinvolgente.

Dopo aver incantato il pubblico estivo con “The Phantom of the Opera” nel 2023 e aver presentato con successo “From the Rehearsal Room” – preludio alla sua consacrazione nel West End – Karimloo e Fraser tornano a condividere con la città un viaggio musicale senza precedenti.

La serata, arricchita dalla presenza del talentuoso pianista e compositore Theo Jamieson, si propone di svelare l’essenza creativa dei grandi musical, trasportando il pubblico dietro le quinte, in un’atmosfera quasi di camerata.

Jamieson, con la sua abilità nell’arrangiamento e nell’orchestrazione, darà nuova luce a brani iconici, esaltandone la profondità emotiva e la potenza narrativa.

Il repertorio, attentamente selezionato, spazierà dai momenti più memorabili dei musical che hanno visto protagonisti Karimloo e Fraser, a interpretazioni inaspettate di colonne sonore cinematografiche.

L’obiettivo è quello di offrire un caleidoscopio di emozioni, unendo la grandiosità delle produzioni teatrali alla delicatezza e all’intimità della musica da film.

“From the Rehearsal Room: Trieste – Il Ritorno” non è semplicemente un concerto, ma un incontro ravvicinato con due artisti che hanno saputo incarnare personaggi leggendari e che, ora, si aprono al pubblico in un dialogo musicale sincero e appassionato.

Le prenotazioni sono aperte e la vendita dei biglietti sarà accessibile a tutti a partire dal 30 ottobre, offrendo un’opportunità irripetibile di vivere una serata indimenticabile nel cuore di Trieste.

Preparatevi ad essere trasportati in un mondo di melodia e magia, dove la passione per la musica si fonde con l’arte della performance.