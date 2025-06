Murer e le Alpi: un’eco di pietra e legno

Augusto Murer: un’eco di pietra e legno nelle Alpi GiulieLa mostra “Murer delle Montagne”, aperta fino al 3 agosto a Malborghetto, in provincia di Udine, non è una semplice retrospettiva; è un’immersione in un universo artistico e spirituale profondamente radicato nel paesaggio alpino. L’artista, figura chiave della scultura italiana del Novecento, trascende la mera rappresentazione del monte per incarnarne l’essenza, la resilienza, la memoria silenziosa. Come sottolinea il curatore Willy Montini, l’opera di Murer è un invito a un dialogo intimo, un percorso emozionale che risuona nel profondo dell’animo.Formatosi nel crocevia culturale tra Ortisei e Venezia, Murer ha saputo coniugare la rigorosità della tradizione scultorea con una sensibilità veneta incline all’astrazione e alla ricerca formale. La sua carriera è costellata di opere monumentali che testimoniano la sua capacità di interpretare il senso di comunità e il tributo alla memoria collettiva. Dalla potente “La Partigiana” per Venezia, simbolo di resistenza e rinascita, al “Monumento ai Caduti” che erge un inno alla pace sulla piana del Cansiglio, fino alle imponenti “Porte in bronzo” della Cattedrale di Caxias do Sul, in Brasile, le sue creazioni si ergono come segni indelebili nel paesaggio urbano e naturale. Il suo contributo alla cultura internazionale è testimoniato dalla partecipazione alla Biennale di Venezia e dall’esposizione presso il Museo dell’Ermitage, mentre la collaborazione con Mario Rigoni Stern per le incisioni de “Il Sergente della Neve” rivela una profonda affinità con la letteratura e la narrazione alpina.L’Albero della Vita, realizzata nel 1985, anno della sua scomparsa, rappresenta un sigillo testamentario, un simbolo universale di connessione, crescita e continuità. Oggi, il suo studio a Padova custodisce un patrimonio di opere in legno e bronzo, testimonianza tangibile del suo genio creativo.L’Hammerack Hotel di Malborghetto, location suggestiva scelta per la mostra, offre un contesto ideale per valorizzare l’opera di Murer. Alessandro Pedone, imprenditore e proprietario dell’albergo, esprime l’entusiasmo per questa opportunità di coniugare arte, ospitalità e identità locale. L’arte, secondo Pedone, è un’esperienza viva, un linguaggio capace di dialogare con il territorio e stimolare la riflessione sulla bellezza che ci circonda. Le opere di Murer, intrinsecamente legate alla materia e all’anima delle montagne, trovano in questo luogo un risonanza naturale e autentica. L’iniziativa si configura quindi come un’occasione unica per promuovere il territorio, arricchire l’offerta culturale e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità, in un abbraccio tra l’arte e il paesaggio alpino.