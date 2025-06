Nei Suoni dei Luoghi: Musica e Cultura al Confine Fvg-Slovenia-Austria

Nei Suoni dei Luoghi: Un Viaggio Sonoro Transfrontaliero nell’Anno di GO! 2025La ventisettesima edizione del festival internazionale “Nei Suoni dei Luoghi” si presenta come un’esperienza immersiva e poliedrica, un vero e proprio mosaico sonoro che abbraccia Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Austria con quaranta appuntamenti tra luglio e dicembre. Il festival, inserito tra gli eventi ufficiali di GO! 2025 – Nova Gorica e Gorizia Capitale Europea della Cultura – si configura come un progetto culturale di ampio respiro, finalizzato a rafforzare il dialogo interculturale e a celebrare la ricchezza identitaria del territorio alpado-adriatico.L’inaugurazione, il 4 luglio, si preannuncia come un evento di particolare significato all’Hangar dell’Aeroporto Duca d’Aosta di Gorizia. “The Breath of the Beast” è un tributo sentito e innovativo al compositore goriziano Fausto Romitelli, figura di riferimento nel panorama musicale contemporaneo. L’esecuzione dell’opera “Professor Bad Trip” ad opera dell’ensemble belga Ictus, unitamente all’intervento del sound artist Dominic Sambucco e dei dj sloveni RotorMotor, promette un’esperienza sensoriale unica, un connubio tra musica classica, arte sonora e cultura club che riflette la complessità del pensiero di Romitelli e l’ibridazione delle forme espressive.Il cartellone del festival ospita nomi di spicco e proposte originali. Antonella Ruggiero, icona della musica italiana, e il cantautore sloveno Vlado Kreslin, figura centrale della scena musicale slovena, si uniranno all’Orchestra dell’Accademia Musicale Naonis per una performance che fonderà le loro rispettive tradizioni, creando un ponte tra melodie mediterranee e atmosfere balcaniche. Neri Marcorè, artista versatile e interprete raffinato, porterà in scena “Doppia Coppia” all’interno del progetto “I Suoni della Pace”, un itinerario musicale in cammino attraverso il territorio, un percorso che valorizza la storia, le comunità e le peculiarità paesaggistiche.Il festival si distingue per la sua capacità di costruire ponti tra culture e generazioni. Ogni concerto non è solo un momento di intrattenimento, ma un’opportunità di incontro, di scambio, di comprensione reciproca. La scelta di location suggestive, spesso legate alla storia del confine, contribuisce a creare un’atmosfera particolare, favorevole alla riflessione e all’apertura mentale. L’attenzione alla contaminazione tra generi musicali, l’inclusione di artisti emergenti e l’offerta di laboratori e attività didattiche mirate a un pubblico giovane testimoniano l’impegno del festival a creare una cultura accessibile e inclusiva.Il circuito dedicato a GO! 2025 rappresenta un’occasione imperdibile per riflettere sul significato del confine, non come barriera, ma come spazio di dialogo e di opportunità. “Nei Suoni dei Luoghi” si conferma dunque come un progetto culturale di eccellenza, capace di promuovere la valorizzazione del territorio e di contribuire alla costruzione di un futuro condiviso, in cui la musica sia strumento di pace e di incontro. Come sottolineato dal vicepresidente della Fvg e assessore alla Cultura, Mario Anzil, il festival è un vero e proprio “laboratorio di idee” che invita a superare i confini, sia geografici che culturali, per celebrare la ricchezza della diversità e la forza dell’arte come linguaggio universale.