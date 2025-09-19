Numa Pompilio: Un Re per la Pace, un Sogno di Brignano.

L’auspicio di un mondo guidato da figure ispirate a Numa Pompilio, re romano votato alla pace e all’armonia, si fa eco in un’esigenza profonda che permea la nostra contemporaneità.

In un’epoca segnata da conflitti e tensioni, l’immagine di un sovrano incline alla riflessione, alla contemplazione della legge e al rispetto della sacralità, piuttosto che alla sete di conquista, assume un valore simbolico potente.

Enrico Brignano, riproponendo sul palco del Teatro Sistina una rivisitazione della storia dei Sette Re di Roma, offre a questo desiderio una forma artistica, un’occasione di riflessione e, soprattutto, di divertimento.

La scelta di Numa Pompilio come modello di leadership ideale non è casuale.

Brignano, nel suo percorso interpretativo, sottolinea come questo re, anziano e riluttante ad accettare il trono, si distingua per la sua attenzione alla costruzione di un regno basato sulla giustizia e sulla prosperità, anziché sulla forza militare.

La sua figura incarna un’alternativa radicale all’aggressività bellica incarnata da personaggi come Tullio Ostilio, il cui regno fu segnato da continue guerre.

L’aneddoto di Giano Bifronte, divinità presente all’inizio di ogni conflitto, costretto dal re a rimanere confinato nel suo tempio, rivela una visione del potere profondamente innovativa.

Numa Pompilio non si limita a reprimere la violenza, ma mira a educare, a instillare un senso di rispetto e di ordine che trascenda le ambizioni individuali.

La sua leadership non è imposta con la forza, ma attraverso l’esempio, la saggezza e la capacità di ispirare.

La riproposizione di questo spettacolo musicale, già fortissimo in passato con Nicola Piovani alle musiche e Gigi Proietti a darne vita, non è solo un ritorno a un successo consolidato – con oltre 130.000 biglietti venduti e 83 repliche esaurite – ma un’opportunità per riaccendere un dibattito sulla natura del potere e sulla responsabilità dei leader.

La commedia, riadattata e interpretata da Brignano, offre una lente attraverso cui osservare le dinamiche che regolano la società, interrogandosi sul ruolo della guerra e della pace, della giustizia e dell’istruzione.

Il tour, che toccherà importanti città come Trieste, Bologna, Bari, Torino, propone un’esperienza artistica itinerante, capace di raggiungere un pubblico vasto e diversificato.

La risonanza dello spettacolo, infatti, va al di là dell’intrattenimento puro, offrendo spunti di riflessione che possono arricchire la nostra comprensione del mondo e stimolare un rinnovato impegno verso un futuro più giusto e pacifico.