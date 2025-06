Piano City Pordenone 2025: Musica, Arte e Comunità in Piazza

Piano City Pordenone 2025: Un Viaggio Sonoro Tra Storia, Innovazione e ComunitàDal 20 al 22 giugno, Pordenone si trasforma in un palcoscenico diffuso, invitando pubblico e artisti a immergersi nella settima edizione del Festival Piano City. Ben oltre una semplice rassegna musicale, l’evento si configura come un’esperienza culturale immersiva, un’esplorazione del potere evocativo del pianoforte e un omaggio alla vitalità della comunità locale.Quest’anno, la ricca programmazione – più di novanta concerti con una centinaia di pianisti coinvolti – non si limita a celebrare la tradizione classica, ma si apre a contaminazioni audaci, abbracciando il jazz, la musica contemporanea e le inaspettate fusioni creative. L’obiettivo è quello di rendere la musica accessibile a tutti, abbattendo le barriere formali e invitando un pubblico eterogeneo a condividere momenti di emozione e scoperta.Il cuore pulsante del festival sono i “pianoforti liberi”, installazioni artistiche che fioriscono in luoghi inaspettati, invitando chiunque – dal dilettante appassionato al musicista professionista – a esprimere la propria creatività e a contribuire alla colonna sonora della città. Questa iniziativa, divenuta un tratto distintivo del festival, rafforza il legame tra la musica e lo spazio urbano, trasformando Pordenone in un laboratorio sonoro a cielo aperto.L’inaugurazione, venerdì 20 giugno alle 21 in Piazza San Marco, sarà un evento di grande respiro. Il maestro Cesare Picco interpreterà “The Köln Concert Variations”, un tributo esclusivo per il Triveneto a Keith Jarrett e al suo iconico album “The Köln Concert”, pietra miliare del piano solo che ha segnato un’epoca e venduto milioni di copie in tutto il mondo. Il concerto ripercorre l’eredità di Jarrett, rielaborandola in chiave contemporanea, e offre un’occasione unica per celebrare il cinquantesimo anniversario di un’opera che ha profondamente influenzato la musica del nostro tempo.La chiusura del festival, domenica 22 giugno in Piazza XX Settembre, sarà un vibrante omaggio alla musica sudamericana, con il duo Pianodoble formato dai talentuosi pianisti cubani Ramón Valle e Gustavo Corrales Romero. Il loro virtuosismo e la loro energia contagiosa promettono un concerto coinvolgente, un vero e proprio invito alla danza e alla celebrazione.Il sabato sera, 21 giugno, sarà animato dal pianista cubano Dayramir Gonzáles, che si esibirà in due concerti. La prima performance, alle 20.45, segnerà l’apertura dell’Estate in Città a cura di Polinote, esibendosi all’esterno del Teatro Verdi. La seconda, alle 23, si terrà in Piazza della Motta, promettendo una serata all’insegna del ritmo e dell’improvvisazione.Piano City Pordenone 2025 è più di un festival: è un progetto culturale che mira a creare ponti tra generazioni, a valorizzare il patrimonio artistico e musicale del territorio e a promuovere l’inclusione sociale attraverso la potenza universale della musica.