Pordenonelegge: Un Festival di Libri, Idee e Speranza.

Pordenonelegge, il festival del libro che si fa città, ha celebrato la sua ventiseiesima edizione con un fervore palpabile e un impatto culturale profondo.

Un evento che trascende la semplice presentazione di libri, configurandosi come un vero e proprio laboratorio di idee, un crocevia di voci e prospettive, un’esperienza immersiva nella letteratura e nell’arte.

Con un programma intenso, costellato di quattrocento appuntamenti, ha visto coinvolti sessantadue autori e autrici, provenienti sia dall’Italia che dall’estero, un numero di anteprime editoriali significativo e un esercito di volontari dedicati, confermando la sua vocazione popolare e la sua capacità di attrarre un pubblico vasto e variegato.

Il direttore editoriale, Gian Mario Villalta, ha enfatizzato il valore intrinseco di Pordenonelegge: un’occasione unica per riscoprire la civiltà dell’ascolto, un antidoto prezioso all’aridità del dibattito pubblico contemporaneo, spesso dominato da polarizzazioni e semplificazioni.

La capacità di accogliere e comprendere punti di vista differenti, al di là delle convenzioni e dei pregiudizi, emerge come una necessità impellente per ricostruire ponti e favorire una convivenza civile più serena.

L’esperienza di Pordenonelegge offre uno spazio di riflessione collettiva, dove la diversità di opinioni non è un ostacolo, ma una risorsa per arricchire la comprensione reciproca.

La chiusura del festival si è concretizzata in un evento emozionante: l’esecuzione della Nona Sinfonia di Beethoven, un’opera simbolo di speranza e di fratellanza universale.

L’orchestra, composta da musicisti provenienti da Trieste e Maribor, ha riempito il Teatro Verdi, mentre un pubblico numeroso si è riunito anche all’esterno, grazie a un impianto audio-video che ha proiettato il concerto sulla facciata dell’edificio.

Questa scelta scenografica ha voluto sottolineare l’apertura del festival alla comunità, trasformando un momento artistico elevato in un’esperienza condivisa e accessibile a tutti.

Michelangelo Agrusti, presidente della Fondazione, ha auspicato che l’Inno alla gioia, sublimato dalla musica di Beethoven, possa fungere da catalizzatore per un nuovo sogno europeo, un’impresa collettiva basata sui valori della solidarietà, dell’inclusione e della tolleranza.

In questo spirito, una delegazione di Pordenonelegge, accompagnata da giovani studenti, si appresta a visitare Praga, città con la quale sono stati instaurati legami culturali significativi, attraverso scambi di visite e pubblicazioni.

Questo progetto di collaborazione transfrontaliera riflette la volontà di Pordenonelegge di promuovere il dialogo interculturale e di contribuire alla costruzione di un’Europa più unita e consapevole del proprio patrimonio comune.

L’eredità di Pordenonelegge non si esaurisce con la chiusura del festival, ma si proietta verso il futuro, alimentando la speranza in un mondo più giusto e più umano.