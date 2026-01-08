Premio Nonino: Evoluzione e Visione per il Futuro.

Il Premio Nonino, istituzione culturale friulana di profondo significato storico e sociale, ridefinisce il proprio percorso evolutivo.

Nato dalla visione pionieristica di Giannola e Benito Nonino, il premio si evolve da riconoscimento annuale a cadenza biennale, un cambiamento strategico volto ad amplificarne l’impatto globale e a rafforzare il suo valore simbolico.

Per oltre mezzo secolo, il Premio Nonino ha rappresentato un faro per coloro che, in diversi ambiti del sapere e dell’azione, hanno incarnato i valori di profonda connessione con la terra, difesa della biodiversità culturale e intellettuale, e coraggio nell’affrontare le sfide del nostro tempo.

La sua storia è costellata di anticipazioni di prestigiosi riconoscimenti internazionali, testimonianza della capacità del premio di individuare menti brillanti e progetti innovativi ben prima che ottenessero risonanza mondiale.

Il premio, originariamente concepito per preservare i vitigni autoctoni friulani e valorizzare il mondo contadino, si è progressivamente ampliato, includendo sezioni dedicate alla letteratura, al pensiero filosofico, alle scienze e all’impegno civile, riflettendo una visione sempre più ampia e inclusiva.

La decisione di passare a un ciclo biennale, maturata in un momento di particolare significato a seguito della scomparsa di Benito Nonino, non segna una diminuzione dell’impegno, bensì una sua rielaborazione.

Questo nuovo ritmo consente un approfondimento più significativo delle tematiche proposte, un’osservazione più attenta del contesto globale e un’opportunità di dialogo più strutturata con le comunità intellettuali e artistiche di tutto il mondo.

L’azienda Nonino-Distillatori, da sempre sostenitrice di questa iniziativa, intende così garantire una crescita qualitativa e un’internazionalizzazione più efficace.

La giuria, presieduta dal neuroscienziato Antonio Damasio e composta da figure di spicco come Adonis, Suad Amiry, John Banville, Luca Cendali, Mauro Ceruti, Jorie Graham, Amin Maalouf, Claudio Magris, Norman Manea ed Edgar Morin, si impegna a promuovere un’analisi critica e costruttiva delle sfide contemporanee, con particolare attenzione al rapporto tra uomo, ambiente e futuro.

Il nuovo format biennale si tradurrà in una serie di eventi e dialoghi internazionali, in collaborazione con le istituzioni culturali più prestigiose d’Europa e del mondo, a partire da Parigi nel 2026.

Questi incontri offriranno una piattaforma per lo scambio di idee, la condivisione di esperienze e la promozione di progetti innovativi che mirano a costruire un mondo più giusto, sostenibile e inclusivo.

La prossima edizione del Premio Nonino, che si terrà il 30 gennaio 2027 presso le Distillerie Nonino a Ronchi di Percoto, si configura come un’occasione speciale per celebrare il profondo legame tra cultura, territorio e la visione imprenditoriale della famiglia Nonino, un patrimonio di valori e competenze che continuano a ispirare e a guidare il percorso di questa straordinaria iniziativa culturale.