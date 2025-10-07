Rivera Garza a Trieste: Viaggio, Identità e Resistenza Umana

Nel cuore di Trieste, città crocevia di culture e storia marinara, si è recentemente svolta un’inedita e significativa intersezione artistica e politica.

La scrittrice messicana Cristina Rivera Garza, acclamata con il Premio Pulitzer 2024 per il toccante “L’invincibile estate di Liliana”, ha animato il festival Barcolana – Un mare di racconti, evento collaterale alla celebre regata velica.

La sua presenza ha trascendentato la mera partecipazione a un festival letterario, trasformandosi in un’occasione per riflettere profondamente sul tema del viaggio, dell’identità e della condizione umana nel contesto contemporaneo.

“Terrestre,” il volume presentato alla Casa della Musica, non è una mera raccolta di storie; è un viaggio introspettivo attraverso narrazioni di amicizia, femminilità e movimento.

L’opera si configura come una risposta silenziosa, ma potente, alle dinamiche globali che vedono la mobilità umana ostacolata, criminalizzata e ridotta a mero oggetto di controllo.

Rivera Garza, con la sua voce acuta e sensibile, denuncia con amarezza come il mondo contemporaneo abbia decretato una “guerra” contro i migranti, erigendo barriere fisiche e ideologiche che soffocano la libertà di movimento.

In questo scenario, intraprendere un viaggio assume una valenza quasi ribelle, un atto di rivendicazione di uno spazio vitale, soprattutto per le donne, spesso marginalizzate e silenziate.

La scrittrice ha espresso con forza il suo rifiuto di una concezione edulcorata del viaggio, ridotto a mero pretesto per l’ostentazione di immagini patinate sui social media, un “viaggio Instagrammabile” che svuota di significato l’esperienza autentica.

Al contrario, Rivera Garza celebra il viaggio vero, quello che mette alla prova, che genera disagi, che costringe a confrontarsi con l’alterità e, soprattutto, con sé stessi.

È un viaggio che stimola la riflessione, che pone interrogativi scomodi, che scava nell’anima e che permette di decostruire le proprie certezze.

La sua presenza a Trieste, città di confine e di passaggio, ha rappresentato un’occasione per un dialogo fecondo tra culture diverse.

Rivera Garza si è detta affascinata dalla bellezza di Trieste, esprimendo la sua gioia per essere lì, in un luogo che condivide con lei una storia di migrazioni e di incontri.

Il suo intervento, più che una semplice presentazione di un libro, si è rivelato un invito a riscoprire il significato profondo del viaggio, non come evasione o spettacolo, ma come strumento di conoscenza, di crescita personale e di solidarietà umana.

Un viaggio, quindi, che riscatta la parola “terrestre” da un’accezione limitata, aprendola alla vastità del mondo e alla complessità delle relazioni umane.