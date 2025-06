ShorTS: Trieste si accende con il cinema breve e l’innovazione.

Il sipario si alza su Trieste, pronta ad accogliere la ventiseiesima edizione dello ShorTs International Film Festival, un appuntamento imperdibile per gli amanti del cinema breve e innovativo. Dal 28 giugno al 5 luglio, la città si trasformerà in un crocevia di talenti, idee e visioni artistiche, guidata dalla direzione sapiente di Maurizio di Rienzo.Quest’anno, il Festival celebra l’eccellenza cinematografica onorando tre figure di spicco: Francesco Gheghi, che riceverà il prestigioso Prospettiva, riconoscimento che ne esalta la promettente traiettoria; Barbara Ronchi e Pierfrancesco Favino, insigniti del Premio Interprete, testimonianza del loro impatto profondo nell’arte interpretativa. L’appuntamento con Barbara Ronchi è fissato per il 29 giugno, un’occasione unica per partecipare alla sua masterclass (ore 19, Teatro Miela), seguita dalla proiezione del film *Familia*. Pierfrancesco Favino, il 5 luglio, offrirà una masterclass che ripercorrerà il suo percorso artistico, un viaggio attraverso esperienze e sfide (ore 19, Teatro Miela).Lo ShorTs International Film Festival si dispiegherà in location evocative: il Giardino Pubblico Muzio de Tommasini, il Teatro Miela e la Sala Xenia, ospitando un programma ricco e diversificato. Ben 132 opere saranno proiettate, un caleidoscopio di narrazioni che spaziano dal cinema breve tradizionale alle sperimentazioni più audaci, suddivise in sette sezioni di concorso. La storica sezione *Maremetraggio* presenterà 45 cortometraggi provenienti da altrettanti Paesi, un vero e proprio mosaico culturale. *ShorTS express*, con le sue storie di massimo 5 minuti, offre un assaggio di immediatezza e dinamismo. *Eco-ShorTS* pone l’attenzione sul delicato rapporto tra uomo e ambiente, offrendo spunti di riflessione urgenti. *Italia in ShorTS* celebra il talento italiano, presentando lavori originali che abbracciano animazione, documentario, finzione e cinema sperimentale. La sezione *ShorTS Kids’n’Teens*, con il suo focus sui giovani, coinvolge selezionatori e giurati dai 8 ai 15 anni, stimolando la creatività e il pensiero critico. Infine, *ShorTS Immersive* invita a un’esperienza sensoriale unica, grazie all’utilizzo di visori personalizzati.Un elemento di forte interesse è il ritorno della sezione Campolungo, che quest’anno si focalizzerà sul giovane cinema francese, esplorando la sinergia creativa tra la regista Aude Léa Rapin e la produttrice Eve Robin. L’ampliata ShorTS Comics Marathon, un’entusiasmante staffetta di tavole a tema cinematografico, vedrà impegnati oltre 80 disegnatori appassionati. Il Festival non si limiterà alle proiezioni, ma offrirà un ricco programma di panel, workshop, approfondimenti e eventi speciali, creando un ambiente stimolante e interattivo per il pubblico e per i professionisti del settore. Lo ShorTs International Film Festival si conferma, così, come un laboratorio di idee, un trampolino di lancio per nuovi talenti e un’occasione imperdibile per scoprire il futuro del cinema.