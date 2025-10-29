Svevo in Macedonia: *La coscienza di Zeno* apre un ponte culturale.

L’eco di Italo Svevo risuona ora in una nuova declinazione culturale: la pubblicazione macedone de *La coscienza di Zeno*, un evento significativo per l’ampliamento del suo orizzonte letterario.

L’iniziativa, curata dalla casa editrice Ili Ili di Skopje, è parte di un progetto ambizioso, sostenuto dal presidente onorario Alberto Gaffi, che mira a creare una piattaforma editoriale europea focalizzata sulla produzione letteraria in lingua macedone a partire dal 2027.

Questa edizione segna un traguardo, offrendo al pubblico macedone l’accesso a un’opera che ha profondamente segnato la letteratura del Novecento.

*La coscienza di Zeno* non è semplicemente un romanzo, ma un’esplorazione penetrante dell’inconscio, della malattia, dell’autoinganno e della complessità dell’identità moderna.

La sua pubblicazione in macedone permette di confrontare le sfumature di un’esperienza umana universale attraverso una lente culturale nuova.

Il romanzo, presentato dalla Ili Ili come un’esperienza immersiva, trascende la narrazione autobiografica per divenire un’indagine sulla natura stessa della verità.

La pretesa di Zeno, un uomo tormentato da vizi e ossessioni, di redigere le proprie memorie su impulso del suo psicoanalista, si rivela un artificio per affrontare la dipendenza dal tabacco, ma si trasforma rapidamente in un’autobiografia frammentata, costellata di ironia amara, rivelazioni sconcertanti e miraggi illusori.

L’impresa terapeutica di Zeno si scontra con l’inadeguatezza dei metodi convenzionali, rivelando la difficoltà di accedere alla propria psiche e la tendenza all’auto-inganno.

Il lettore è così posto di fronte alla fragilità della narrazione e alla soggettività della percezione, invitato a interrogarsi sulla veridicità del racconto e sulla natura della responsabilità individuale.

L’annuncio di Gaffi, che anticipa il coinvolgimento di nuovi autori e la collaborazione con cartiere artigianali per l’utilizzo di carta fatta a mano, sottolinea l’impegno verso un’editoria di qualità, che coniuga rigore intellettuale e bellezza materiale.

Questa scelta editoriale elevata, unita alla riscoperta di un capolavoro come *La coscienza di Zeno*, testimonia un rinnovato interesse per la letteratura europea e un desiderio di creare un ponte culturale tra l’Italia e la Macedonia del Nord.

L’iniziativa prefigura una stagione di pubblicazioni che promette di arricchire il panorama letterario macedone e di offrire nuove prospettive sulla complessa eredità di Italo Svevo.