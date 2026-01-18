Thiel e Strauss: Un Nuovo Ordine del Silicio

Il Nuovo Ordine del Silicio: Riflessioni su “Il Momento Straussiano” di Peter ThielLa recente pubblicazione italiana di “Il Momento Straussiano” di Peter Thiel, un testo originariamente concepito nel 2007, offre uno sguardo inquietante e affascinante nell’animo di una delle menti più influenti del nostro tempo.

Ben più di una semplice giustificazione del trumpismo, il libro si rivela un’esplorazione profonda di temi metafisici, di dinamiche di potere e dell’inestricabile legame tra tecnologia, religione e ambizione individuale.

Thiel, co-fondatore di PayPal, Palantir Technologies e Anduril Industries, non è il semplice tecnocrate che la sua carriera potrebbe suggerire.

La sua formazione umanistica, con una laurea in filosofia e un insegnamento di René Girard a Stanford, permea l’opera, intrecciando pensiero politico, teoria del sacro e un’analisi acuta della violenza.

Il titolo, “Il Momento Straussiano,” allude al filosofo Leo Strauss, figura chiave per comprendere l’approccio di Thiel.

Strauss sosteneva che la filosofia, per sopravvivere in un’epoca di intolleranza, dovesse essere scritta in modo cifrato, svelando le sue verità solo a chi possedesse le chiavi per decifrare i suoi simbolismi.

Questa interpretazione si riflette nell’approccio di Thiel, che sembra cercare verità nascoste nelle grandi opere, dissezionando le fondamenta ideologiche della società occidentale.

L’11 settembre 2001 emerge come l’evento catalizzatore che sconvolge l’illusione di un’America isolata, un Eden pacifico.

La necessità di ripristinare questo paradiso perduto conduce Thiel a proporre una soluzione radicale: la “tecnoteologia”.

Questa entità, intrisa di un’aura quasi religiosa, si presenta come l’unico strumento capace di imporre un ordine globale, un’alternativa alle “favole shakespeariane” che, secondo Thiel, affollano le aule parlamentari delle Nazioni Unite.

L’elogio implicito a sistemi di sorveglianza come Echelon rivela un’ambizione titanica: una pace americana imposta, un nuovo ordine mondiale plasmato dalla potenza tecnologica.

Thiel si appropria del pensiero di John Locke, estrapolando la sua argomentazione sull’assenza di peccato nell’accumulo di ricchezza e offrendo una giustificazione quasi evangelica per l’accumulo di capitale.

Questa visione, unita alla sua immensa fortuna (oltre dieci miliardi di dollari), lo colloca in una posizione quasi messianica, alimentando l’idea che egli sia un individuo dotato di una visione superiore, trascendente.

L’adesione al transumanesimo, la convinzione che la tecnologia possa superare i limiti biologici e persino sconfiggere la morte, rafforza questa visione, promettendo una forma di immortalità digitale, un’eredità che sopravvive al corpo fisico.

“Il Momento Straussiano” non è una semplice difesa di un’ideologia politica.

È un’analisi complessa e spaventosa delle nostre più profonde ansie e aspirazioni.

Il libro ci costringe a confrontarci con la natura intrinsecamente conflittuale della condizione umana, con il desiderio di sicurezza che può portare all’autoritarismo, e con la tentazione di sostituire la fede religiosa con la fiducia cieca nella tecnologia.

La sua lettura ci invita a interrogarci sul futuro che stiamo costruendo, e sul prezzo che siamo disposti a pagare per la promessa di un ordine perfetto.

Il libro si rivela quindi un’inquietante diagnosi del nostro tempo, un monito a vigilare sulla direzione che prendono i nostri progressi tecnologici e a non cedere alla seduzione di soluzioni totalitarie, per quanto efficienti possano apparire.