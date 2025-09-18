Tolkien a Trieste: Un Viaggio tra Mito, Sapere e Uomo

J.

Tolkien: Un Viaggio tra Uomo, Sapere e Mito – La Mostra a TriesteIl Salone degli Incanti di Trieste ospita un’immersione straordinaria nella vita e nell’opera di John Reuel Tolkien, l’intellettuale che ha infuso nuova linfa all’immaginario collettivo con la creazione della Terra di Mezzo.

La mostra, giunta a Trieste dopo un percorso espositivo che ha toccato le principali città italiane, si propone non come una semplice celebrazione dell’autore de *Il Signore degli Anelli*, ma come un’esplorazione a tutto tondo dell’individuo che si cela dietro il mito, un professore di Oxford, un filologo appassionato, un uomo profondamente radicato nella sua epoca e nel suo sapere.

L’approccio curatato, guidato da Oronzo Cilli, pone l’accento sull’indissolubile legame tra l’identità personale di Tolkien e il suo ingegno creativo.

Comprendere il suo genio letterario, sostiene Cilli, è impossibile senza addentrarsi nel suo percorso accademico, nelle sue passioni filologiche e nella sua visione del mondo, plasmata da un’erudizione vasta e da un’attenta osservazione della realtà umana.

La mostra, arricchita da una selezione di oltre mille opere, offre un panorama variegato che spazia dai manoscritti autografi alle lettere personali, dalle fotografie d’epoca a inedite testimonianze della sua vita privata.

Un elemento di assoluta novità per il pubblico italiano è la presenza della toga accademica che Tolkien indossava durante i suoi anni di insegnamento a Oxford (1925-1959), un oggetto simbolico che evoca l’ambiente intellettuale in cui si è formato il suo pensiero e la sua immaginazione.

Particolarmente significative sono le copie di prova corrette di alcuni volumi, documenti che rivelano il processo creativo di Tolkien e la sua costante ricerca di perfezione.

La mostra non trascura neanche il rapporto di Tolkien con l’Italia, testimoniato da documenti e fotografie che documentano il suo viaggio nel 1955, un’esperienza che lo ha portato ad Assisi e Venezia, città che hanno probabilmente contribuito a nutrire ulteriormente la sua sensibilità artistica e la sua visione del mondo.

Viene inoltre dedicata attenzione agli adattamenti cinematografici dell’opera di Tolkien, con particolare riferimento alla monumentale trilogia de *Il Signore degli Anelli* di Peter Jackson, che ha portato la Terra di Mezzo a un pubblico globale.

L’obiettivo ambizioso della tappa triestina è raggiungere i 300.000 visitatori, un numero che confermerebbe il successo della mostra e il crescente interesse per la figura di Tolkien.

Il progetto, sostenuto dal Ministero della Cultura, dall’Università di Oxford e dalle istituzioni locali (Comune di Trieste e Regione FVG), si inserisce in una strategia di promozione culturale di respiro internazionale, che mira a consolidare l’identità di Trieste come polo di cultura e innovazione, capace di attrarre visitatori e arricchire la comunità locale.

Come sottolineato dal vicegovernatore Mario Anzil, e dal sindaco Roberto Dipiazza, l’iniziativa testimonia l’impegno a promuovere eventi di grande valore, rafforzando la visione di Trieste come “cultura di frontiera”.