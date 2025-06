Trieste incantata: Arriva Alegrìa, un sogno del Cirque du Soleil

Trieste si appresta a vivere un’esperienza culturale senza precedenti con l’arrivo, in anteprima per il Nord Est d’Italia, del Cirque du Soleil e del suo spettacolo “Alegrìa – In a New Light”. L’imponente Grand Chapiteau, un monumento di ingegneria e arte circense, si erge maestoso nell’area del Porto Vecchio, preannunciando un’ondata di emozioni e stupore destinata a catturare l’attenzione di un vasto pubblico.L’evento, promosso con entusiasmo dal Teatro Stabile Rossetti, ha già generato un impatto significativo sul territorio. Francesco Granbassi, presidente dell’istituzione teatrale, ha espresso un vivo ottimismo, sottolineando come le vendite di biglietti abbiano superato le 40.000 unità, un risultato inatteso e promettente. Questa cifra, se contestualizzata con i risultati ottenuti in altre città come Roma, dove la permanenza ha concluso con un totale di 70.000 biglietti venduti, evidenzia la crescente popolarità e l’attesa suscitata dallo spettacolo a Trieste. L’obiettivo ambizioso di raggiungere le 50.000 presenze si prospetta realizzabile, consolidando “Alegrìa” come l’esibizione a pagamento di maggior successo nella provincia triestina.Il Grand Chapiteau, con le sue dimensioni imponenti – 19 metri di altezza per un diametro di 51 metri – incarna lo spirito innovativo del Cirque du Soleil. La sua realizzazione richiede un complesso lavoro di otto giorni, testimonianza della cura e della precisione che contraddistinguono ogni aspetto dell’evento. “Alegrìa”, fin dalla sua debutto nel 1994, ha incantato oltre 14 milioni di spettatori in 255 città e 40 paesi, costruendo un’eredità di intrattenimento circense di livello mondiale.La scelta di Trieste come tappa italiana rappresenta un riconoscimento importante per la città e per la sua vivace scena culturale. Duncan J. Fisher, Chief Officer-Show Operations del Cirque du Soleil, ha espresso un sincero onore per l’opportunità di condividere la magia dello spettacolo con una comunità così attenta e appassionata all’arte. Questa visita non solo arricchisce l’offerta culturale locale, ma rafforza anche l’immagine di Trieste come polo di attrazione per eventi di prestigio internazionale, contribuendo a promuovere il territorio e a generare un impatto positivo sull’economia locale. L’evento si configura, dunque, come un’occasione unica per celebrare l’arte, la creatività e la capacità di stupire che da sempre contraddistinguono il Cirque du Soleil.