Trieste: Storie Dimenticate, Figure Insolite Ritorno alla Luce

“Insoliti ignoti”: un caleidoscopio di figure dimenticate rispunta dal tessuto storico triestino e giuliano.

È il titolo del libro di Roberto Curci, edito da Battello, presentato a Trieste con Walter Chiereghin, curatore de *Il Ponte Rosso*, rivista culturale web che ne ha sostenuto la genesi.

L’opera non è semplicemente una raccolta di biografie, ma un’esplorazione affascinante delle zone d’ombra della cultura e della memoria, un viaggio alla riscoperta di talenti spesso eclissati dal clamore mediatico e dalle narrazioni ufficiali.

Curci, giornalista poliedrico, storico dell’arte e figura di spicco nel panorama culturale triestino, condivide come l’idea del libro sia nata dall’esperienza pluriennale con *Il Ponte Rosso*.

La rivista, da anni piattaforma di approfondimento su figure marginali e personalità eccentriche, ha offerto a Curci l’opportunità di scavare a fondo nel patrimonio umano di Trieste e della Venezia Giulia.

“Ho sempre sentito l’urgenza di dare voce a coloro che, pur brillando intensamente in specifici ambiti, sono rimasti confinati in una nicchia, sconosciuti al grande pubblico,” spiega l’autore.

Il libro offre venti profili, ritratti rapidi e incisivi, che delineano figure eterogenee legate indissolubilmente al territorio.

Non si tratta di “eccellenze” nel senso comune del termine, ma di individui che, con la loro unicità e il loro ingegno, hanno contribuito a plasmare l’identità culturale della regione.

Ogni personaggio è un microcosmo di storia, un tassello prezioso per comprendere la complessità e la ricchezza del mosaico giuliano.

L’ispirazione a intraprendere questo percorso nasce dalla naturale curiosità del giornalista, dalla volontà di andare oltre la superficie delle cose, di sondare le profondità dell’aneddoto e della leggenda.

Tra i profili presentati, spicca la figura di Basilio Calafati, un personaggio emblematico della ricerca di Curci.

Nato a Trieste, Calafati rappresenta l’incarnazione dello spirito inventivo e dell’audacia imprenditoriale.

La sua parabola, iniziata come venditore di salumi e formaggi nel Prater viennese, si è trasformata in una straordinaria ascesa al successo come giostraio e illusionista.

La sua popolarità fu tale da ispirare canzoni e una statua, testimonianze tangibili del suo impatto sulla cultura popolare.

Ma Calafati è solo uno dei tanti esempi di figure dimenticate che abitano le pagine di “Insoliti ignoti”.

L’opera è un invito a guardare oltre i canoni tradizionali, a riscoprire il valore dell’originalità e della diversità, a celebrare la bellezza delle storie che si celano dietro la facciata della normalità.

È un omaggio all’ingegno umano, un tributo alla capacità di sorprendere e di reinventarsi, un promemoria che il vero tesoro si cela spesso dove meno ce lo aspettiamo: nelle pieghe dell’oblio.