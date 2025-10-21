Udine Filosofia 2025: Tra cinema, scienza e digitale.

Il Premio Udine Filosofia 2025, un riconoscimento prestigioso promosso dall’associazione culturale Territori delle idee e dalla casa editrice Mimesis, celebra quest’anno tre figure di spicco, ognuna portatrice di un contributo originale e illuminante al nostro comprendere del mondo.

L’edizione della XII edizione del Festival Mimesis Filosofia e trasformazione digitale si configura come un crocevia di saperi, un’occasione per sondare le profondità del pensiero contemporaneo e le sue implicazioni nel panorama digitale in rapida evoluzione.

Il regista Luc Dardenne, acclamato a Cannes e riconosciuto per la sua capacità di narrare storie umane al di là del sensazionalismo e della retorica, riceverà il titolo di “Libro dell’anno” per il suo volume *L’affare umano.

Al di là della paura di morire*.

L’opera, con la sua cruda e veritiera rappresentazione della precarietà esistenziale e della resilienza umana, incarna perfettamente lo spirito del premio, che mira a premiare opere capaci di stimolare la riflessione critica e di offrire nuove prospettive sulla condizione umana.

La premiazione avrà luogo il 25 ottobre al Cinema Visionario, un luogo simbolo del dibattito culturale udinese.

Parallelamente, il neuroscienziato e scrittore Giorgio Vallortigara sarà onorato con il Premio alla carriera, un tributo alla sua pionieristica ricerca sulla mente animale e sul comportamento non umano.

Vallortigara, con il suo lavoro, ha contribuito a demolire confini antropocentrici, aprendo nuove vie per la comprensione della coscienza e dell’intelligenza in tutte le sue manifestazioni.

La cerimonia, prevista per il 31 ottobre a Casa Cavazzini, segnerà un momento di celebrazione per un intellettuale che ha ampliato i nostri orizzonti cognitivi.

Il Festival Mimesis Filosofia e trasformazione digitale, punto focale di questo riconoscimento, si articola in un ricco calendario di eventi che spaziano dalla filosofia alla scienza, dalla letteratura all’arte, offrendo un’esperienza immersiva nel pensiero contemporaneo.

Un vero e proprio ecosistema intellettuale che coinvolge una vasta gamma di voci autorevoli: Maurizio Ferraris, Carlo Galli, Michael Marder, Massimo Donà, Paolo D’Angelo, Vera Gheno, Marcello Ghilardi, Riccardo Manzotti, Giovanni Boniolo, Marcello Barison, Simone Regazzoni, Gian Mario Villalta, per citarne alcuni.

Le discussioni si concentreranno su temi cruciali per il nostro tempo: l’impatto dell’intelligenza artificiale sulla società, le implicazioni etiche delle nuove tecnologie, l’evoluzione dei linguaggi della comunicazione digitale e la necessità di un dialogo profondo tra le discipline umanistiche e le scienze.

L’edizione 2025 si estende su più città del Friuli Venezia Giulia – Udine, Gorizia, Monfalcone, Tolmezzo, Cervignano e Pordenone – testimoniando un impegno verso la diffusione della cultura filosofica e della riflessione critica su scala regionale.

Il sostegno istituzionale, con la collaborazione di Università di Udine, Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia, Css Teatro stabile d’innovazione, Ubi Unione buddhista italiana, Società Dante Alighieri, Pordenonelegge, Istituto Jacques Maritain, sottolinea l’importanza del Festival come piattaforma strategica per il dibattito intellettuale e la promozione della cultura.