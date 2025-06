Vasco Rossi: Il Rock Italiano Invade gli Stadi nel 2026

Il rock italiano si appresta a riempire gli stadi e a far vibrare le città nel 2026, con l’annuncio del nuovo, ambizioso tour di Vasco Rossi. Un’edizione che segna un ritorno alle radici, abbracciando località strategiche e significative per la geografia culturale e musicale del Paese. Ferrara, Olbia, Bari, Ancona e Udine saranno le tappe protagoniste di un percorso che promette emozioni intense e un’esperienza coinvolgente per i numerosi fan del “Blasco”.Ferrara, città d’arte e di storia, ospiterà il rocker emiliano il 5 e il 6 giugno, all’ombra del Parco Urbano Giorgio Bassani, un luogo che evoca riflessioni e memorie. Proseguendo verso sud, Olbia, gioiello della Sardegna, accoglierà Vasco il 12 e il 13 giugno all’Arena, un palcoscenico naturale che amplificherà la potenza della sua musica. Bari, cuore pulsante della Puglia, si preparerà ad accogliere Vasco il 18 e il 19 giugno presso lo Stadio San Nicola, un luogo simbolo della passione calcistica e, ora, pronto a trasformarsi in un tempio del rock.Ancona, città natale del cantante, sarà teatro di due serate memorabili il 23 e il 24 giugno, allo Stadio del Conero, un’occasione unica per celebrare il legame profondo tra l’artista e le sue origini. Infine, il tour si concluderà a Udine, il 28 e il 29 giugno, presso il Bluenergy Stadium, un impianto moderno che garantirà un’esperienza ottimale per il pubblico.La prevendita dei biglietti, un momento cruciale per i fan, si articolerà in diverse fasi, strutturate per garantire equità e accesso prioritario. I membri del Blasco Fan Club potranno accedere in anteprima a partire dalle ore 12:00 del 7 luglio 2025, attraverso la piattaforma vascolive.vivaticket.it, godendo di un accesso privilegiato. Successivamente, i possessori di carta Mastercard avranno la possibilità di acquistare i biglietti con accesso prioritario dalle 12:00 del 9 luglio. La vendita generale, aperta a tutti i fan, sarà avviata alle ore 13:00 del 11 luglio sulla piattaforma livenation.it. Questa organizzazione mira a bilanciare l’entusiasmo dei fan più affezionati con l’ampio pubblico desideroso di partecipare a un evento di tale portata.Il tour del 2026 non è solo una serie di concerti, ma un vero e proprio viaggio attraverso il territorio italiano, un omaggio alle città che hanno segnato il percorso di Vasco Rossi e un’occasione per condividere con il pubblico decenni di musica e di emozioni. Si prospetta un evento di grande risonanza, capace di mobilitare un vasto pubblico e di lasciare un segno indelebile nel panorama musicale italiano.