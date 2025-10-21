Verdi Pordenone: Riconferme e Sguardo al 2027

L’assemblea dei soci del Teatro Verdi di Pordenone ha sancito oggi una fase di consolidamento strategico, rinnovando la fiducia nella presidenza di Giovanni Lessio, designato dal Comune, e confermando Teresa Tassan Viol nel ruolo di consigliera, figura chiave per lo sviluppo del programma educativo dell’ente.

Questa decisione, convalidata dal sindaco Alessandro Basso, non rappresenta semplicemente una conferma, ma un riconoscimento formale del percorso di crescita e dell’evoluzione culturale intrapresa dal Teatro, elemento imprescindibile per il futuro e per il ruolo di Pordenone come Capitale Italiana della Cultura nel 2027.

Il Teatro Verdi si configura come un patrimonio culturale di primaria importanza per la città, un motore di sviluppo artistico e un punto di riferimento per il territorio.

La sua rilevanza è amplificata dalla visione di una Pordenone culturale dinamica e inclusiva, capace di proiettarsi verso il futuro.

La Regione Friuli Venezia Giulia, pur astenendosi dalla designazione di propri rappresentanti nel consiglio d’amministrazione, ha espresso un giudizio positivo sulla continuità della gestione, sottolineando la sua efficienza e la sua capacità di creare valore.

Sotto la guida di Giovanni Lessio, il Teatro Verdi ha sviluppato un’identità distintiva, costruita su una programmazione annuale eclettica e multidisciplinare, che spazia dalla musica classica all’opera, dal teatro contemporaneo alla danza.

L’ente ha ampliato i suoi orizzonti, ospitando compagnie e artisti internazionali di spicco e promuovendo residenze artistiche di grande prestigio, come quella del Gustav Mahler Jugendorchester e l’eccellenza del Premio Pordenone Musica.

Parallelamente, si è sviluppata una solida attenzione verso le nuove generazioni, con progetti mirati a coinvolgere giovani artisti e scuole, e con iniziative di teatro civile e culturale volte a sensibilizzare il pubblico su temi cruciali, dalla sostenibilità ambientale alla giustizia sociale, come emblematicamente rappresentato dal Montagna Teatro Festival.

Il presidente Lessio, nel suo intervento di ringraziamento, ha rimarcato la solidità finanziaria dell’ente e la qualità irripetibile dell’offerta artistica.

La sua visione proiettata al futuro non si limita alla traguardo del 2027, ma guarda a un orizzonte più ampio, aspirando a consolidare il ruolo del Teatro Verdi come partner privilegiato dell’amministrazione comunale, non solo per la programmazione culturale, ma anche per contribuire attivamente alla rigenerazione urbana e alla creazione di una vivace comunità culturale.

Un impegno che si estende alla promozione di sinergie con altri attori del territorio, per amplificare l’impatto culturale e sociale dell’ente.

Riconfermato anche il mandato a Daniele Marini, rappresentante del socio sostenitore Bcc Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile, a testimonianza della solida partnership che sostiene lo sviluppo del Teatro Verdi.