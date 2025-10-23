Verdi Pordenone: Una Stagione tra Emozioni, Musica e Riflessioni.

La stagione 2025/2026 del Teatro Verdi di Pordenone si preannuncia come un’esplorazione multiforme dell’esperienza umana, un crogiolo di espressioni artistiche dove prosa, musica, lirica e danza si fondono in un dialogo continuo.

Più che una semplice programmazione, l’obiettivo è la creazione di un’architettura del sentire, una stratificazione di emozioni e significati che trascenda la mera fruizione estetica, come suggerisce il consulente artistico Alessandro Taverna.

L’inaugurazione, sabato 25 ottobre, si configura come un evento di apertura simbolico: Alexander Lonquich, figura di spicco nel panorama musicale contemporaneo, dirige e interpreta a pianoforte il Münchener Kammerorchester in un programma beethoveniano di straordinaria potenza.

La scelta dei concerti, il n. 4 in sol maggiore, op.

58, e il n. 5, “Imperatore”, op.

73, non è casuale; entrambi rappresentano vette compositive nel percorso di Beethoven, accomunati da un’inquietudine spirituale che si manifesta attraverso un linguaggio musicale ricco di contrasti, oscillante tra l’introspezione più intima e l’affermazione eroica.

Lonquich, con la sua carriera costellata di collaborazioni con maestri come Abbado, Krivine e Minkowski, offre una lettura del compositore che va oltre la mera esecuzione tecnica, restituendo la profondità filosofica e l’urgenza emotiva intrinseche alle opere.

La sua direzione, attenta al dialogo diretto con i musicisti dell’orchestra, una pratica sempre più rara nel panorama concertistico contemporaneo, promette un’esperienza immersiva e profondamente coinvolgente.

Il Münchener Kammerorchester, un ensemble di archi di eccezionale qualità, proveniente da quattordici nazioni, incarna un ideale di freschezza interpretativa e di luminosità timbrica, essenziale per rendere giustizia alla grandiosità di Beethoven.Giovanni Lessio, presidente del Teatro Verdi, sottolinea come questa programmazione ambisca a consolidare la vocazione del teatro come centro vitale e creativo, capace di generare progetti artistici originali, che sappiano trascendere i confini nazionali e contribuire al dibattito culturale internazionale.

Il Verdi non intende essere semplicemente un luogo di spettacolo, ma un punto di riferimento per la comunità, un presidio culturale aperto a tutti, un luogo di incontro e di scambio, un motore di sviluppo sociale e culturale per la città.

La visione del teatro è quella di un organismo vivente, in continuo divenire, capace di ascoltare le esigenze del territorio e di offrire risposte culturali innovative e stimolanti, consapevole del ruolo imprescindibile della cultura come volano di progresso e come fattore di coesione sociale.

La stagione si propone, dunque, come un percorso di scoperta e di crescita, un invito a interrogare il reale attraverso le molteplici voci dell’arte.