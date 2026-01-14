ABS lancia l’e-commerce dell’acciaio: rivoluzione per le imprese italiane

Rivoluzionare l’approvvigionamento siderurgico: ABS lancia la prima piattaforma e-commerce per l’acciaio in ItaliaABS – Acciaierie Bertoli Safau Spa, divisione Steelmaking del gruppo Danieli, sta ridefinendo il panorama dell’industria siderurgica italiana con il lancio di una piattaforma e-commerce all’avanguardia, un’innovazione che promette di trasformare l’approvvigionamento di acciaio per le imprese metalmeccaniche.

Questo primo marketplace nazionale dedicato al settore garantisce accesso immediato a prodotti siderurgici, eliminando le tradizionali barriere di quotazioni complesse e trattative prolungate.

L’iniziativa si configura come una risposta strategica alle esigenze di un settore cruciale per l’economia italiana, la metalmeccanica, che impiega oltre 1,6 milioni di addetti, posizionando l’Italia al secondo posto in Europa dopo la Germania.

Particolarmente significativa è l’attenzione rivolta alle Piccole e Medie Imprese (PMI), motore trainante dell’economia nazionale, che rappresentano il 76,4% della forza lavoro complessiva.

L’obiettivo è fornire a queste aziende, spesso gravate da processi burocratici complessi e tempi di attesa incerti, un accesso diretto e rapido ad acciaio di alta qualità, riducendo significativamente i rischi connessi alla supply chain e rafforzando la loro competitività.

La piattaforma, sviluppata in collaborazione con Arsenalia, non si limita alla semplice vendita online.

Offre un catalogo esteso di prodotti disponibili immediatamente, con la possibilità di richiedere tagli personalizzati, rispondendo a esigenze specifiche e consentendo una maggiore flessibilità nella produzione.

Il servizio garantisce consegne entro un massimo di cinque giorni lavorativi, un elemento cruciale per ottimizzare la pianificazione produttiva e minimizzare i fermi macchina.

“La digitalizzazione dell’acquisto di acciaio rappresenta un vantaggio competitivo tangibile per le PMI,” afferma Andrea Di Bello, Chief Business Development Officer di ABS.

“Vogliamo abbattere le complessità tradizionali, velocizzando i processi e offrendo una soluzione trasparente ed efficiente.

“Il successo preliminare è già evidente: i primi mesi del 2025 hanno visto una fase di test intensivi con clienti ABS, che hanno rapidamente adottato la piattaforma.

Nel corso del 2025, gli ordini gestiti tramite l’e-commerce hanno rappresentato il 27% del totale movimentato da ABs Service, dimostrando la sua capacità di integrare rapidamente un nuovo canale commerciale e la sua attrazione per gli operatori del settore.

L’esperienza maturata durante questa fase ha permesso di ottimizzare ulteriormente il marketplace, affinando l’offerta e migliorando l’usabilità.

Questa iniziativa non si limita a un cambiamento nel modo in cui l’acciaio viene acquistato; si tratta di un investimento nel futuro dell’industria metalmeccanica italiana, un passo verso una maggiore efficienza, trasparenza e competitività, e un esempio di come la digitalizzazione possa trasformare radicalmente un settore tradizionale.

L’ambizione è di consolidare la leadership di ABS nel settore siderurgico, proponendo un modello di business innovativo e orientato alle esigenze del mercato.