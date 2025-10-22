Colosso italiano verso la Francia: parte l’impalcato del ponte Anne de Bretagne

Dalle banchine del porto di Monfalcone, in Friuli Venezia Giulia, si leva un colosso d’acciaio, pronto ad affrontare l’imponente viaggio verso la Francia.

Si tratta dell’impalcato principale del futuro ponte Anne de Bretagne a Nantes, un’opera commissionata da Nantes Métropole che ridefinirà il volto della città e la sua capacità di connessione.

Realizzato da Cimolai, un’azienda italiana leader nel settore dell’ingegneria civile, questo elemento cruciale rappresenta un salto qualitativo nell’innovazione infrastrutturale.

Le operazioni di imbarco, concluse ieri, hanno visto la movimentazione di una massa titanica: circa 2.000 tonnellate per l’impalcato principale, a cui si aggiungono più di 1.000 tonnellate di strutture ausiliarie e di supporto temporaneo, il tutto sollevato e assicurato a bordo di una chiatta specializzata.

Il peso complessivo, al netto degli elementi di sollevamento, supera le 3.000 tonnellate, a testimonianza della sfida logistica e ingegneristica che questa operazione comporta.

Il progetto Anne de Bretagne trascende la semplice realizzazione di un attraversamento fluviale.

Si inserisce in un’ambiziosa visione di trasformazione urbana, focalizzata sulla mobilità sostenibile e sulla creazione di spazi pubblici di qualità.

L’ampliamento del ponte, che vedrà la larghezza salire da 18 a 61 metri, non si limita all’aumento della capacità veicolare; esso progetta un nuovo paradigma di spazio urbano.

Accoglierà non solo il traffico automobilistico, ma anche due linee di tram, inaugurando un’era di trasporti pubblici efficienti e a basso impatto ambientale.

Elemento distintivo e di forte impatto visivo sarà il giardino-belvedere sospeso, una vera e propria piazza galleggiante sul fiume Loira, destinata a diventare un nuovo punto di riferimento sociale e un luogo di incontro per i cittadini.

L’arrivo a Nantes segnerà l’inizio della fase di posizionamento sull’impalcatura di piloni già in essere, previsto per i prossimi mesi invernali.

Successivamente, si avvieranno i lavori di riqualificazione del ponte esistente, che sarà mantenuto in funzione, seppur separato dalla nuova struttura.

Questa soluzione, che garantisce la continuità del servizio e minimizza le interruzioni alla viabilità, è resa possibile da un’attenta progettazione che prevede una distanza di 30 centimetri tra i due attraversamenti, uniti visivamente da una finitura superficiale che creerà un’illusione ottica di un unico, imponente ponte.

“Questa opera”, afferma Marco Sciarra, presidente di Cimolai, “è un esempio emblematico di come l’ingegneria italiana possa fondersi armoniosamente con l’architettura e la sostenibilità ambientale.

” Il ponte Anne de Bretagne non è solo un’infrastruttura, ma un simbolo della capacità del Paese di realizzare opere di eccellenza, riconosciute e apprezzate a livello internazionale.

Un’opera che coniuga competenza tecnica, visione estetica e responsabilità ambientale, contribuendo a plasmare il futuro delle città e a migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti.