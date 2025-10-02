Consalvo alla Portualità Triestina: Rinnovo Strategico e Sostenibilità

L’eventuale nomina dell’ingegnere Marco Consalvo alla presidenza dell’Autorità Portuale di Trieste rappresenta una prospettiva di rinnovamento strategico per un’infrastruttura cruciale per l’economia regionale e nazionale.

Enrico Samer, amministratore delegato di Samer e Co.

Shipping, ha espresso un giudizio particolarmente positivo sulla figura di Consalvo, sottolineando le sue comprovate capacità manageriali e la sua esperienza consolidata nel settore dei trasporti, maturata nel ruolo di dirigente presso il Trieste Airport.

È importante sottolineare la distinzione intrinseca tra la gestione aeroportuale e quella portuale, due ambiti caratterizzati da dinamiche operative e normative specifiche.

Tuttavia, l’ingegnere Consalvo, forte di una solida preparazione tecnica e di una comprovata attitudine alla risoluzione di problemi complessi, possiede le qualità necessarie per affrontare con successo le sfide poste dalla leadership dell’Autorità Portuale.

La sua capacità di adattamento e la sua visione strategica, elementi che lo hanno contraddistinto nel precedente incarico, si rivelerebbero preziosi per indirizzare lo sviluppo e l’innovazione del porto di Trieste.

Il porto, infatti, non è semplicemente un nodo logistico, ma un ecosistema complesso che interseca interessi economici, ambientali e sociali.

La sua gestione richiede una profonda comprensione delle dinamiche del commercio internazionale, delle nuove tecnologie applicate alla supply chain, e delle implicazioni geopolitiche che influenzano i flussi merci.

La necessità di una leadership forte e competente emerge con particolare urgenza in un contesto globale caratterizzato da crescenti incertezze e da una competizione sempre più agguerrita.

Samer ha evidenziato la crucialità di accelerare il processo parlamentare per l’assegnazione di questa carica, riconoscendo l’importanza di garantire una guida capace di intercettare le esigenze del territorio e di proiettare il porto di Trieste verso il futuro.

L’arrivo di Consalvo andrebbe affiancato dalla nomina del segretario generale, figura chiave per la gestione operativa e amministrativa dell’Autorità Portuale.

La combinazione di un presidente con una solida preparazione tecnica e un segretario generale competente costituirebbe un asset strategico per affrontare le sfide imminenti, quali la transizione verso una logistica più sostenibile, l’integrazione delle nuove tecnologie (digitalizzazione, automazione) e la riqualificazione delle competenze professionali.