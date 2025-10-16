Danieli punta a 5 miliardi di euro: piano quinquennale ambizioso

Il Gruppo Danieli, leader globale nella progettazione, produzione e fornitura di impianti e macchinari per l’industria siderurgica e metallurgica, ha delineato una strategia di crescita ambiziosa, focalizzata su investimenti mirati e un’espansione significativa del fatturato.

Durante la presentazione dei risultati consolidati al 30 giugno 2025, presso la sede di Buttrio (Udine), il Presidente Alessandro Brussi ha illustrato un piano quinquennale con l’obiettivo di raggiungere un fatturato complessivo di 5 miliardi di euro entro i prossimi tre anni, distribuito strategicamente tra le divisioni Steel Making (2 miliardi di euro) e Plant Making (3 miliardi di euro).

I risultati parziali presentati evidenziano un utile netto di 220,1 milioni di euro, con una lieve contrazione del 7% rispetto al periodo precedente, riflettendo l’impatto degli ingenti investimenti in corso.

I ricavi si attestano a 4,2 miliardi di euro, con una diminuzione del 3%, mentre il risultato operativo registra un incremento del 37%, a 303 milioni di euro, e l’Ebitda, indicatore chiave della redditività operativa, si attesta a 437,8 milioni di euro, mostrando un robusto miglioramento del 12%.

La crescita prevista non si concentra unicamente sull’aumento del fatturato, ma anche sul miglioramento della redditività.

L’obiettivo primario è raggiungere un margine operativo del 10%, equivalente a 500 milioni di euro, al termine del periodo di investimenti pianificato.

Questo passo avanti significativo, rispetto all’attuale margine di circa 430 milioni di euro, consentirebbe al Gruppo di consolidare la sua posizione di leadership e di raggiungere una dimensione comparabile con le poche grandi realtà private italiane, prevalentemente caratterizzate da partecipazione pubblica.

L’espansione del fatturato è strettamente legata al completamento degli investimenti in Abs, un progetto strategico destinato a fornire un contributo sostanziale alla crescita complessiva del Gruppo.

L’integrazione di Abs nel portafoglio del Gruppo rappresenta un elemento cruciale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per l’ampliamento dell’offerta di soluzioni innovative per l’industria siderurgica.

La solida performance finanziaria e le prospettive di crescita positiva hanno suscitato l’interesse e la fiducia dei principali istituti finanziari, inclusa la Banca Europea degli Investimenti e Cassa Depositi e Prestiti, testimoniando l’apprezzamento del mercato per le strategie implementate dal Gruppo Danieli.

Questo riconoscimento si rivela fondamentale per supportare i futuri progetti di sviluppo e per rafforzare ulteriormente la posizione competitiva del Gruppo sul mercato globale, a beneficio degli azionisti e di tutti gli stakeholder.

La fiducia del mercato rappresenta un capitale prezioso per il Gruppo, stimolando ulteriore innovazione e consolidando la sua reputazione di eccellenza nel settore.