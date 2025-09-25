Daria Illy: Nuovo Capitolo a Muscat, Business e Cinema

A Muscat, si configura un nuovo capitolo per Daria Illy, figura di spicco nel panorama imprenditoriale internazionale.

La nascita di Daria Illy Business, una struttura dedicata a supportare e facilitare l’espansione di aziende europee in Oman, segna un punto di svolta nel suo percorso professionale.

Questa iniziativa, come evidenziato in un comunicato ufficiale, riflette una strategia mirata a colmare un divario cruciale nel mercato omanita, sempre più attrattivo per investimenti esteri ma complesso da navigare.

Il passaggio recente di Daria Illy, figlia del noto imprenditore Riccardo Illy, dalla Holding Illy spa, con la cessione della sua partecipazione azionaria, non è un semplice cambiamento formale.

È una decisione ponderata che le permette di focalizzarsi su aree emergenti e di grande impatto, abbracciando la crescente rilevanza dei criteri Esg (Environmental, Social, and Governance) e perseguendo progetti transfrontalieri che intersecano Italia, Emirati Arabi Uniti e Oman.

Questi paesi, cruciali per lo sviluppo economico globale, presentano opportunità uniche ma richiedono una comprensione approfondita delle dinamiche culturali, normative e commerciali.

La nomina a Ambassador per l’inclusività e le strategie imprenditoriali delle aziende italiane in Oman e nella regione Mea (Middle East and Africa), conferita dalla Commissione interparlamentare Conifa – Sport, inclusione ed etnie, sottolinea il suo ruolo di ponte tra il tessuto imprenditoriale italiano e i mercati emergenti.

Questa carica non è solo un riconoscimento, ma un mandato per promuovere l’innovazione sociale e lo sviluppo sostenibile attraverso il dialogo e la collaborazione.

L’intergruppo parlamentare Sviluppo Sud, promotore di Conifa, evidenzia l’importanza strategica di questi mercati per la crescita economica italiana.

L’impegno di Daria Illy si estende ora anche al mondo del cinema.

La sua partecipazione al film “On Life”, imminente presentazione al pubblico, la vede protagonista in un ruolo significativo.

Il film, incentrato sulle sfide della vita contemporanea e sull’influenza pervasiva della tecnologia, in particolare tra le nuove generazioni, offre una piattaforma per esplorare temi complessi con un approccio narrativo innovativo.

Interpretando il ruolo di un’imprenditrice, Daria Illy porta con sé l’esperienza diretta del mondo degli affari, arricchendo la narrazione con sfumature autentiche e spunti di riflessione sulla leadership, la responsabilità sociale e l’impatto delle scelte imprenditoriali sulla vita delle persone.

“On Life” promette di essere un’opera che stimola il dibattito e offre nuove prospettive sul futuro.