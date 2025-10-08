Dona la Spesa: Coop Rinnova l’Impegno Solidale

“Dona la Spesa”: Un gesto di prossimità per rafforzare il tessuto socialeCoop Alleanza 3.0 rilancia l’apprezzata iniziativa “Dona la Spesa” nell’imminenza dell’autunno, un progetto che incarna un profondo impegno verso la comunità e la lotta contro le disuguaglianze alimentari.

L’undici ottobre segnerà l’apertura di un nuovo capitolo di solidarietà, coinvolgendo una rete capillare di negozi e volontari, con l’obiettivo primario di rispondere ai bisogni più urgenti presenti sul territorio.

L’impegno di Coop Alleanza 3.0 si traduce in una partecipazione estesa: ben 330 punti vendita, che spaziano dal Friuli-Venezia Giulia alla Puglia, si aprono al gesto di donazione, arricchito dalla possibilità di contribuire anche attraverso la piattaforma di acquisto online easyCoop.

Questa scelta strategica mira a massimizzare l’accessibilità dell’iniziativa, coinvolgendo un pubblico più ampio e offrendo diverse modalità di partecipazione.

Il cuore pulsante di “Dona la Spesa” risiede nell’interazione diretta tra i clienti e i volontari, riconoscibili grazie alle pettorine dedicate.

Questi ultimi, veri e propri ambasciatori della solidarietà, offriranno un elenco dettagliato dei prodotti maggiormente richiesti, che vanno oltre il semplice cibo, includendo beni essenziali per l’igiene personale e domestica, e articoli specifici per l’infanzia.

L’elenco non è un mero elenco di necessità, ma un invito a riflettere sulle molteplici forme di vulnerabilità che affliggono il nostro tessuto sociale.

Si tratta di costruire ponti, di offrire non solo cibo, ma dignità.

La generosità dei partecipanti potrà persistere anche dopo l’undici ottobre, grazie alla possibilità di effettuare donazioni online attraverso easyCoop fino al ventisei ottobre.

In questo caso, le risorse saranno destinate alla Comunità Papa Giovanni XXIII, un’organizzazione che si distingue per il suo impegno nell’assistenza a persone in difficoltà e nell’offerta di opportunità di inclusione sociale.

Il successo della passata edizione, con oltre 190 tonnellate di prodotti raccolti e distribuiti attraverso 327 punti vendita, testimonia la sensibilità e la disponibilità della comunità.

Le 313 box di beni essenziali consegnate alla Comunità di Sant’Egidio, equivalenti a 1,2 tonnellate di prodotti, rappresentano un esempio concreto di come un gesto di generosità possa fare la differenza nella vita di chi si trova in situazioni di difficoltà.

“Dona la Spesa” non è solo un’iniziativa di raccolta alimentare; è un atto di cittadinanza attiva, un invito a costruire una comunità più coesa e solidale, dove nessuno sia lasciato indietro.

È un’occasione per riscoprire il valore della prossimità, per rafforzare il legame tra i cittadini e le realtà locali che operano in prima linea nell’assistenza a chi ne ha bisogno.

Il progetto si configura come un vero e proprio motore di resilienza sociale, capace di generare un circolo virtuoso di solidarietà e di contribuire a costruire un futuro più equo e inclusivo per tutti.