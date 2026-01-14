Easycoop: l’analisi rivela trend e abitudini di spesa online

L’evoluzione del commercio al dettaglio si manifesta con sempre maggiore chiarezza nell’adozione diffusa dello shopping online, un fenomeno che ridefinisce le abitudini di consumo tradizionali.

Coop Alleanza 3.0 ha recentemente presentato un’analisi approfondita delle performance di Easycoop, la sua piattaforma di spesa digitale, attiva in diverse aree dell’Emilia-Romagna e del Veneto.

Questa analisi non si limita a una mera valutazione numerica, ma offre uno sguardo privilegiato sulle dinamiche del consumatore moderno e sulle strategie innovative per rispondere alle sue esigenze.

Il paniere della spesa online rivela una preferenza per i prodotti di prima necessità e largo consumo.

L’acqua, in particolare, domina la classifica degli articoli più acquistati, seguita da elementi imprescindibili come uova, latte, salumi, formaggi, frutta e verdura.

Un’attenzione particolare emerge anche per i prodotti a marchio Fiore Coop, con l’olio extravergine, le uova biologiche e il latte parzialmente scremato che si distinguono per la loro popolarità.

Questo dato sottolinea non solo la centralità della qualità percepita, ma anche la crescente consapevolezza dei consumatori verso scelte alimentari più salutari e sostenibili.

Un fattore chiave di successo per Easycoop risiede nell’introduzione di formule di abbonamento trimestrali e annuali, che offrono la consegna gratuita per ordini superiori a 100 euro e una finestra di consegna di almeno quattro ore.

Queste formule non solo incentivano la frequenza di acquisto, ma creano anche un legame di fidelizzazione con il marchio Coop.

L’analisi rivela che i clienti con abbonamento annuale hanno effettuato, in media, ben 21 ordini, indicando un elevato grado di soddisfazione e un’integrazione del servizio all’interno delle loro routine settimanali.

Le convenzioni esclusive con LibrerieCoop, CoopVoce e Gattinoni – Viaggiare, riservate agli abbonati, rappresentano un valore aggiunto significativo, ampliando l’offerta e premiando la fedeltà.

L’impegno sociale di Coop Alleanza 3.0 si riflette nell’adesione dei clienti alle iniziative di solidarietà, che hanno portato alla donazione di 1.356 box di beneficenza a sostegno di progetti di utilità sociale.

Questo aspetto sottolinea la volontà della cooperativa di creare un impatto positivo sulla comunità e di coinvolgere attivamente i propri clienti in azioni di responsabilità sociale.

Il servizio Easycoop si distingue per la flessibilità offerta ai clienti, che possono scegliere autonomamente l’orario di consegna, beneficiando di tariffe agevolate per le fasce orarie più ampie.

L’ampiezza media della finestra di consegna si attesta a 6 ore e 24 minuti, mentre il 30 ottobre, in prossimità del ponte di Ognissanti, ha registrato il picco di ordini nell’intero anno, a riprova della capacità di Easycoop di gestire flussi di domanda elevati in periodi di particolare intensità.

L’ampliamento dell’offerta con l’introduzione di EasyCoop PetStore nel 2025, esteso a tutti i territori serviti, rappresenta un’ulteriore risposta alle mutate esigenze del consumatore.

Il successo iniziale, con il primo ordine proveniente dal Modenese e Bologna che si conferma come la provincia con il maggior numero di ordini, evidenzia la potenziale domanda di prodotti e servizi dedicati agli animali domestici.

L’età media dei clienti di EasyCoop PetStore si attesta a 54 anni, con un ordine medio composto da 20 articoli, suggerendo una spesa complessiva significativa per la cura degli animali da compagnia.

Questa nuova linea di business consolida la posizione di Coop Alleanza 3.0 come fornitore di soluzioni complete per la spesa quotidiana, adattandosi con dinamismo alle nuove tendenze del mercato e alle esigenze di una clientela sempre più esigente e connessa.