EasyCoop Petstore: Coop lancia l’e-commerce per animali

Coop Alleanza 3.0 introduce EasyCoop Petstore, una piattaforma e-commerce dedicata all’universo pet, un’evoluzione strategica del consolidato servizio EasyCoop.

L’iniziativa, operativa in otto regioni italiane – dal Friuli-Venezia Giulia alla Puglia – estende la digitalizzazione dei servizi Coop a un segmento di mercato in forte crescita, rispondendo alla crescente domanda di prodotti specifici per cani, gatti e altri animali domestici con una proposta di valore mirata.

A differenza del servizio EasyCoop generalista, che serve già 800 comuni tra Veneto ed Emilia-Romagna, EasyCoop Petstore si focalizza su un catalogo specializzato, offrendo una selezione accurata di alimenti, accessori, prodotti per la cura e l’igiene, e articoli per l’addestramento e il benessere degli animali.

L’obiettivo è fornire ai soci e ai consumatori una soluzione completa e conveniente per soddisfare le esigenze dei propri compagni a quattro zampe.

L’accesso alla piattaforma è intuitivo e immediato: i clienti già iscritti a EasyCoop possono utilizzare le proprie credenziali, facilitando l’esperienza d’acquisto e riducendo le barriere all’adozione del nuovo servizio.

Questo approccio integrato sfrutta la preesistente base utenti di EasyCoop, accelerando la crescita della piattaforma pet.

Il modello di costo è concepito per incentivare gli acquisti, con una tariffa di spedizione di 5 euro, che si azzera per ordini superiori a 50 euro.

I tempi di consegna, stimati tra uno e tre giorni lavorativi, offrono un equilibrio tra rapidità e gestione logistica, con la flessibilità di modificare o annullare l’ordine fino al momento della spedizione.

Questo aspetto è cruciale per garantire la soddisfazione del cliente e la gestione efficiente delle scorte.

Un elemento distintivo di EasyCoop Petstore è l’integrazione del programma di fidelizzazione “Raccolta” di Coop.

I soci accumulano punti su ogni acquisto, potendo successivamente utilizzarli per ottenere sconti e benefici esclusivi, rafforzando il legame con la cooperativa e premiando la loro fedeltà.

La piattaforma si pone quindi non solo come canale di vendita, ma come un elemento del più ampio ecosistema di vantaggi offerti ai soci Coop.

Per celebrare il lancio, Coop Alleanza 3.0 offre una promozione speciale: uno sconto di 5 euro sul primo acquisto, utilizzando il codice promozionale PETSTORY.

Questa offerta, valida su una spesa minima di 30 euro e estesa fino al 31 ottobre 2025, mira a stimolare l’adozione del servizio e a far conoscere l’ampia gamma di prodotti disponibili.

L’iniziativa rappresenta un investimento nel futuro del commercio cooperativo, con l’obiettivo di consolidare la leadership di Coop nell’offerta di servizi innovativi e personalizzati per i propri soci e consumatori.