Electrolux Porcia: Sabati Lavorativi e Assunzioni per Rispondere al Mercato

In seguito a un processo consultivo che ha visto il coinvolgimento diretto dei lavoratori, le Rappresentanze Sindacali Unitarie (Rsu) dello stabilimento Electrolux di Porcia, in provincia di Pordenone, hanno siglato un accordo volto a rispondere alle crescenti esigenze di mercato.

La decisione, frutto di un confronto articolato tra la direzione aziendale e le organizzazioni sindacali Fim, Fiom e Uilm, introduce una serie di modifiche all’organizzazione del lavoro, con particolare riferimento all’introduzione di cinque sabati lavorativi aggiuntivi.

Le giornate coinvolte, fissate per l’8, il 15 e il 29 novembre 2024, il 13 dicembre 2024 e il 10 gennaio 2025, vedranno i dipendenti impegnati in un orario compresso, dalle 7 alle 13.

Questa soluzione, pur rappresentando una deroga alla consueta cadenza lavorativa, è stata ritenuta necessaria per ottimizzare la capacità produttiva dello stabilimento e garantire la competitività dell’azienda in un contesto economico globale in rapida evoluzione.

L’accordo prevede inoltre una gestione flessibile delle ore di lavoro part-time.

I dipendenti che fruiscono di un contratto part-time, sia orizzontale che verticale, saranno coinvolti in due turni di lavoro aggiuntivi nei sabati previsti, in base all’orario contrattuale individuale.

Questa modalità mira a distribuire l’onere del lavoro supplementare in maniera equa e a minimizzare l’impatto sulla vita privata dei lavoratori.

A riconoscimento del sacrificio richiesto, l’accordo prevede una retribuzione maggiorata per le ore di lavoro straordinario.

Oltre alle indennità previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro, i lavoratori impiegati durante i sabati lavorativi avranno diritto a un’indennità aggiuntiva di 3 euro lordi per ogni ora lavorata, come previsto dall’integrativo aziendale Electrolux.

Questo elemento è stato cruciale per ottenere l’adesione delle Rsu e garantire la condivisione della decisione da parte dei lavoratori.

Parallelamente, l’accordo prevede l’assunzione a termine di 8 dipendenti su un totale di 13 previsti, con contratti di 90 giorni, per sostenere l’incremento della produzione durante il periodo di maggiore richiesta.

Questa misura, oltre a rispondere alle esigenze immediate dell’azienda, offre l’opportunità di creare nuove opportunità di lavoro nel territorio.

Infine, l’attività produttiva sarà interrotta per le festività natalizie e di inizio anno, sospendendo la produzione da mercoledì 24 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, garantendo ai dipendenti un periodo di riposo e di aggregazione familiare.

L’accordo rappresenta un esempio di come il dialogo sociale e la condivisione delle responsabilità possano portare a soluzioni innovative e sostenibili, in grado di conciliare le esigenze aziendali con il benessere dei lavoratori.