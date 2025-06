Fincantieri trionfa: Folgiero e Dado brillano nelle classifiche Extel 2025

Il Gruppo Fincantieri celebra un trionfo di riconoscimenti, consacrando la leadership del suo amministratore delegato, Pierroberto Folgiero, e del direttore finanziario, Giuseppe Dado, nell’ambito delle prestigiose classifiche Extel 2025. La società indipendente di ricerca finanziaria ha stilato un ranking che premia i migliori manager europei, posizionando Folgiero al vertice del settore Capital Goods – Small e Mid Cap, un risultato che lo inserisce tra i sei top leader italiani a livello continentale.L’attribuzione di questo premio, frutto di un’approfondita analisi basata sulle opinioni di oltre 1.800 investitori istituzionali e analisti finanziari, non si limita a riconoscere abilità manageriali, ma valorizza soprattutto la visione strategica del leader, la sua credibilità e la capacità di instaurare un dialogo costruttivo e trasparente con gli stakeholder del mercato. Questo aspetto è cruciale in un contesto economico sempre più complesso e volatile, dove la fiducia degli investitori è un fattore determinante per il successo di un’azienda.Il successo di Folgiero si accompagna a quello di Giuseppe Dado, riconosciuto tra i migliori CFO nella categoria Buy-side – Small e Mid Cap, a testimonianza della solida gestione finanziaria che caratterizza il Gruppo. Il Gruppo Fincantieri si distingue inoltre con un secondo posto nel ranking Esg Program – combined e buy-side e con il primo posto per il miglior Investor/analyst event e come Best Ir professional, evidenziando un impegno concreto verso la sostenibilità, la comunicazione efficace e la trasparenza verso gli investitori.In un’affermazione che trascende il semplice ringraziamento, Pierroberto Folgiero ha sottolineato come questo riconoscimento sia la conferma tangibile di un percorso strategico ben definito, incentrato su una profonda trasformazione industriale, sull’adozione di tecnologie all’avanguardia e sulla costruzione di una sostenibilità competitiva duratura. In un mondo in rapida evoluzione, caratterizzato da sfide geopolitiche, cambiamenti climatici e nuove dinamiche di mercato, Fincantieri si proietta come un punto di riferimento imprescindibile per la cantieristica complessa e la manifattura tecnologica di eccellenza a livello europeo.Il premio ricevuto da Fincantieri non è solo un motivo di orgoglio, ma anche un forte stimolo a proseguire con rinnovata determinazione, consapevoli che la leadership aziendale oggi implica la capacità di guidare e valorizzare l’intero ecosistema che circonda l’azienda, orientandolo verso obiettivi concreti, duraturi e condivisi, in un’ottica di creazione di valore a lungo termine per tutti gli stakeholder. Questo implica non solo l’eccellenza operativa e l’innovazione tecnologica, ma anche la responsabilità sociale e l’impegno verso un futuro più sostenibile e inclusivo.