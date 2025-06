Finest spa e Samer: partnership per l’espansione logistica tra Europa e Asia

Finest spa, istituzione finanziaria specializzata nel supporto all’espansione internazionale delle imprese del Nord-Est italiano, ha siglato una partnership strategica di notevole rilevanza con il Gruppo Samer, un’azienda triestina con una solida eredità e una posizione di leadership nel settore marittimo. Questo accordo, che trascende una semplice operazione finanziaria, mira a consolidare la posizione di Trieste come nodo cruciale nelle rotte commerciali tra Europa e Asia, sfruttando le sinergie tra la competenza finanziaria di Finest e l’esperienza consolidata di Samer.L’operazione prevede l’ingresso di Finest spa come azionista di minoranza nella controllata turca, Samer e Co. Shipping TaşÕmacÕlÕk AŞ, con un investimento iniziale di 150.000 euro attraverso un aumento di capitale e un finanziamento soci di 1 milione di euro. Tale somma è destinata a sostenere un piano di espansione internazionale quinquennale, che ambisce a ridefinire i confini della logistica transcontinentale.Samer e Co. Shipping, un’azienda con radici profonde nel tessuto economico triestino, risalenti al 1919 e tuttora gestita dalla famiglia Samer dal 1981, vanta un organico di oltre 600 dipendenti distribuiti tra Italia e Sud-Est Europa. L’azienda si distingue per un’offerta integrata di servizi marittimi, intermodali e di spedizioni, unendo competenze specifiche e infrastrutture all’avanguardia. Un elemento chiave della strategia di Samer è rappresentato dall'”Autostrada del Mare”, un’iniziativa pionieristica avviata nel 1987 che collega il Porto di Trieste con la Turchia. Questo corridoio commerciale, cruciale per la movimentazione di merci, gestisce un flusso annuale superiore a 350.000 mezzi pesanti e 5 milioni di tonnellate di merci, attraverso una frequenza di 15 navi settimanali che riducono i tempi di transito a 52 ore. L’apertura della prima “Autostrada del Mare” tra Trieste e l’Egitto, in collaborazione con il partner DFDS, prevista per il 2025, rappresenta un ulteriore passo avanti in questa visione strategica.L’investimento di Finest spa non si limita a un supporto finanziario, ma mira a potenziare la controllata turca, Samer e Co. Shipping TaşÕmacÕlÕk AŞ, ampliandone le capacità logistiche. L’integrazione di trasporti via mare, terra e aria consentirà una gestione più efficiente e flessibile delle catene di approvvigionamento, rispondendo alle crescenti esigenze di un mercato globale dinamico e complesso. Questa partnership sottolinea l’importanza strategica di Trieste e del Friuli Venezia Giulia come piattaforma logistica di riferimento, in grado di fungere da ponte tra l’Europa e l’Asia, facilitando gli scambi commerciali e promuovendo la crescita economica del territorio. L’iniziativa si pone come esempio di come l’innovazione e la collaborazione possano creare valore aggiunto e rafforzare la competitività di un intero ecosistema economico-industriale.