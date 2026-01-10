Gdf e Fincantieri: Insieme per l’Economia e Contro la Criminalità

Collaborazione Strategica tra Guardia di Finanza e Fincantieri: Salvaguardia dell’Economia Regionale e Contrasto alla Criminalità OrganizzataUn’azione sinergica e proattiva si intensifica tra la Guardia di Finanza del Friuli Venezia Giulia e Fincantieri S.

p.

A.

, un binomio strategico volto a proteggere il complesso tessuto economico e produttivo legato alle attività del Gruppo Fincantieri.

Questo impegno si inserisce nell’ambito di un protocollo d’intesa nazionale già consolidato tra le Fiamme Gialle e il colosso della cantieristica, e si concretizza attraverso un coordinamento operativo rafforzato, recentemente illustrato in una significativa riunione presso il Comando Regionale della Guardia di Finanza.

La riunione, alla quale hanno presenziato figure apicali di entrambe le istituzioni, tra cui il Generale di Brigata Fabrizio Nieddu, Comandante Regionale della Gdf, e Enrico Pirastru, Direttore Nazionale della Security di Fincantieri, insieme ai Comandanti Provinciali di Trieste e Gorizia, e ai responsabili nazionali delle operazioni di security, ha ribadito l’importanza di una collaborazione dinamica e capillare.

L’obiettivo primario è la salvaguardia del sistema economico regionale, un ecosistema particolarmente vulnerabile a causa della rilevanza e della complessità delle attività produttive di Fincantieri.

La collaborazione non si limita a una mera vigilanza repressiva, ma si orienta verso un approccio proattivo che comprende attività di prevenzione e sensibilizzazione.

L’azione congiunta si articola in diverse aree cruciali: contrasto alle infiltrazioni criminali nel tessuto economico legale, rafforzamento della prevenzione e del contrasto a comportamenti lesivi degli interessi finanziari pubblici connessi a lavori, servizi e forniture, e, con particolare attenzione, la repressione del lavoro nero, delle irregolarità contributive, delle frodi e della corruzione.

Si tratta di un’azione particolarmente rilevante considerando l’impatto economico-sociale generato dall’attività di Fincantieri, un indotto che si estende a numerose aziende e professionisti del territorio.

La presenza di un sistema di controllo congiunto mira a garantire la trasparenza e la legalità in ogni fase delle lavorazioni, a partire dalla selezione dei fornitori fino alla realizzazione delle complesse navi da crociera, con un focus speciale sullo stabilimento di Monfalcone, polo produttivo di primaria importanza per il Gruppo Fincantieri.

L’iniziativa testimonia l’impegno congiunto di due istituzioni fondamentali per la sicurezza e lo sviluppo economico del Friuli Venezia Giulia, sottolineando come la collaborazione tra forze dell’ordine e realtà produttive di eccellenza sia essenziale per proteggere il patrimonio economico e sociale della regione e per promuovere una cultura della legalità e della responsabilità.

La sinergia operativa si configura come uno strumento efficace per contrastare efficacemente le attività illecite e per tutelare la competitività e la reputazione del territorio.