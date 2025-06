Gurrieri Commissario Straordinario: Nuova Guida per il Portuale Adriatico

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, custode strategica dei porti di Trieste e Monfalcone, entra in una fase di transizione cruciale con la nomina di Antonio Gurrieri a Commissario Straordinario. Questa decisione, formalizzata attraverso un decreto ministeriale firmato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, testimonia una volontà di garantire la continuità operativa e la stabilità dell’ente in attesa della nomina definitiva del Presidente. La nomina si colloca a seguito di un ampio processo di concertazione che ha visto l’allineamento con il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e l’esame da parte delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato, evidenziando l’importanza strategica della questione a livello nazionale.La figura di Gurrieri, già segretario generale facente funzione, rappresenta un punto di rottura con la prassi, ma allo stesso tempo un garanzia di competenza e conoscenza del sistema. La sua esperienza pluriennale non si limita all’amministrazione portuale; il suo percorso professionale include un ruolo chiave come Amministratore Delegato di Alpe Adria S.p.A., società intermodale che opera nella complessa rete logistica transfrontaliera. Questa esperienza, particolarmente rilevante nel contesto geopolitico attuale, sottolinea la capacità di Gurrieri di gestire dinamiche complesse e di integrare la visione locale in una prospettiva più ampia, europea e internazionale.L’incarico di Commissario Straordinario, in questo frangente, assume una valenza superiore a quella di una semplice gestione emergenziale. Si tratta di una fase di riorganizzazione e di definizione di priorità strategiche per il futuro del sistema portuale. L’Adriatico Orientale, infatti, riveste un ruolo sempre più centrale per i flussi commerciali tra l’Europa centrale e il Mediterraneo, e i porti di Trieste e Monfalcone devono essere in grado di intercettare e gestire questa crescita, modernizzando le infrastrutture, ottimizzando i processi e promuovendo l’innovazione tecnologica.”Esprimo profonda gratitudine al Ministro per la fiducia accordatami”, ha dichiarato Gurrieri, sottolineando l’impegno a preservare la continuità dell’azione amministrativa e a perseguire gli obiettivi di sviluppo del sistema portuale. Questa leadership transitoria si prospetta quindi come un momento di riflessione e di programmazione, in cui si potranno gettare le basi per una governance più efficiente e partecipativa, in grado di rispondere alle sfide del futuro e di valorizzare il patrimonio economico e culturale del territorio. La nomina rappresenta un’opportunità per rafforzare il ruolo del porto di Trieste come hub logistico di rilevanza europea, garantendo al contempo la crescita sostenibile del porto di Monfalcone e l’integrazione con l’intera catena del valore.