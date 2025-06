Icop acquisisce Palingeo: riorganizzazione strategica e OPA in arrivo

Icop S.p.A., figura di spicco nel panorama europeo delle opere infrastrutturali complesse, in particolare nel microtunneling e nelle fondazioni speciali, ha annunciato un’operazione di riorganizzazione strategica con implicazioni significative per il mercato dei capitali. L’azienda ha siglato un accordo vincolante con Fls Holding S.r.l. che prevede l’acquisizione di una partecipazione maggioritaria, precisamente il 61,89%, del capitale sociale di Palingeo S.p.A. Tale acquisizione, una volta completata, innescherà l’obbligo di presentare un’offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria e totalitaria sulle azioni ordinarie di Palingeo, un processo finalizzato al successivo delisting del titolo dalla borsa.Questa manovra rappresenta un passaggio cruciale nella visione di crescita industriale di Icop, mirata a rafforzare la sua posizione di leadership nel settore delle infrastrutture complesse. L’integrazione industriale tra Icop e Palingeo consentirà una sinergia di competenze, risorse e tecnologie, creando un’entità ancora più solida e capace di affrontare le sfide del mercato globale. L’operazione non è solo una transazione finanziaria, ma un progetto di creazione di valore a lungo termine.L’accordo prevede un esborso di 9,2 milioni di euro per l’acquisto di 1.539.000 azioni Palingeo attualmente detenute da Fls Holding. Parallelamente, Fls conferirà in natura 2.736.000 azioni ordinarie Palingeo per un valore di 16,4 milioni di euro, contribuendo a un aumento di capitale sociale di Icop, riservato a Fls. Questo conferimento conferisce a Fls una posizione di investitore industriale nell’ambito di Icop, con una partecipazione stimata intorno al 5,4% del capitale sociale.Il prezzo di offerta di 6 euro per azione, che determina una capitalizzazione di Palingeo pari a circa 41,4 milioni di euro, riflette il valore intrinseco dell’azienda e le prospettive di crescita derivanti dall’integrazione con Icop. La decisione di procedere con un’OPA totalitaria e successiva revoca delle negoziazioni testimonia l’intenzione di Icop di internalizzare completamente le attività di Palingeo, massimizzando le sinergie operative e strategiche. Il closing dell’operazione è previsto per la fine del mese di settembre, segnando l’inizio di una nuova fase per entrambe le società e per il settore delle infrastrutture complesse. La transazione è quindi molto più di un semplice cambio di proprietà, ma un atto di profonda riorganizzazione strategica volta a creare un nuovo polo di eccellenza nel panorama internazionale.