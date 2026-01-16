Inflazione a Trieste e Udine: dati contrastanti a dicembre 2025

A dicembre 2025, l’analisi dell’Indice dei Prezzi al Consumo (IPC) per le famiglie residenti nei comuni di Trieste e Udine ha rivelato dinamiche inflazionistiche contrastanti, seppur coerenti con un quadro economico in transizione.

A Trieste, l’incremento congiunturale (rispetto a novembre) si è attestato allo 0,4%, mentre su base annua la crescita registrata è stata dell’1,3%.

A Udine, i valori hanno mostrato una moderazione congiunturale dello 0,2% e un incremento annuo più marcato, pari all’1,6%, suggerendo un’inflazione persistente e potenzialmente più radicata rispetto alla realtà triestina.

Un’indagine più approfondita dei dati di Trieste evidenzia come l’aumento dei prezzi in quel mese fosse concentrato principalmente nei settori dei trasporti, trainato probabilmente da variazioni nel costo del carburante o tariffe di trasporto pubblico, e dei servizi ricettivi e di ristorazione, un settore sempre sensibile alle fluttuazioni del turismo e dei costi di produzione.

L’aumento dei costi per la ricreazione, gli spettacoli e la cultura riflette un potenziale aumento della domanda o dei costi di offerta in questi ambiti.

Al contrario, la diminuzione dei prezzi relativi alle comunicazioni, comprensivo di servizi di telefonia e internet, potrebbe indicare una maggiore concorrenza o offerte promozionali, mentre il calo delle bevande alcoliche e tabacchi potrebbe essere legato a cambiamenti nelle abitudini di consumo o ad aumenti d’imposta non ancora pienamente assorbiti.

Osservando l’andamento tendenziale, emerge una crescita più accentuata nei costi dei servizi ricettivi e di ristorazione (+5,3%), potenzialmente indicativa di una ripresa del settore turistico post-pandemico e una conseguente pressione sui prezzi.

Un aumento significativo si registra anche per bevande alcoliche e tabacchi (+2,4%), un settore spesso legato a fattori fiscali e normativi, e per i prodotti alimentari e bevande analcoliche (+2,3%), un indicatore chiave per la spesa alimentare delle famiglie.

La contrazione dei prezzi dell’abitazione, acqua, elettricità e combustibili (-1,9%) potrebbe essere attribuibile a misure governative di sostegno o a fluttuazioni nel mercato energetico, ma richiede un’analisi più dettagliata per comprenderne le cause sottostanti.

A Udine, la dinamica inflazionistica a livello congiunturale ha mostrato una maggiore polarizzazione, con incrementi nei trasporti, ricreazione e servizi abitativi, affiancati da cali più pronunciati nei servizi ricettivi, alimentari e nelle comunicazioni.

A livello annuale, la contrazione dei prezzi nelle comunicazioni (-5,1%) e nell’abitazione (-2,4%) denota una pressione al ribasso in questi settori, probabilmente legata a fattori strutturali o a politiche di incentivazione.

La crescita generalizzata degli altri beni e servizi, con picchi nei costi dei servizi ricettivi, alimentari e nell’istruzione, suggerisce una ripresa economica e un aumento della domanda, che si riflette nei prezzi.

