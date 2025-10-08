Innovazione Difesa: Sostenibilità, Tecnologia e Futuro Navale.

L’industria della difesa contemporanea si trova ad affrontare una convergenza di imperativi strategici che ne stanno ridefinendo i paradigmi operativi e produttivi.

Claudio Cisilino, Executive Vice President di Fincantieri, ha recentemente delineato le principali sfide che si profilano all’orizzonte, evidenziando come la velocità di innovazione e la capacità di produzione su larga scala siano diventate condizioni imprescindibili per la competitività.

L’imperativo di accelerazione non è meramente incrementale, ma rappresenta una rottura con i ritmi tradizionali dell’industria.

Le tecnologie, per rimanere rilevanti e rispondere alle mutevoli esigenze geopolitiche, devono essere sviluppate e industrializzate con una rapidità senza precedenti.

Parallelamente, la capacità di trasformare prototipi in prodotti realizzabili in volumi significativi costituisce un fattore critico di successo.

In questo scenario, il concetto di “dual use” – l’integrazione di tecnologie derivanti dal settore civile per applicazioni militari – si configura non come un’opzione, ma come l’unica via percorribile per affrontare queste sfide in maniera efficace.

Questa strategia permette di sfruttare le sinergie tra i settori, mitigando i costi di ricerca e sviluppo e accelerando il time-to-market.

L’evoluzione del panorama industriale della difesa non riguarda solamente l’hardware, ma anche le competenze e le metodologie di lavoro.

L’emergere di nuovi business, come quello sottomarino, ne è un esempio lampante.

La tecnologia subacquea, sempre più complessa e sofisticata, richiede una fusione virtuosa tra le capacità civili e militari, un’integrazione che Fincantieri sta attivamente perseguendo.

La crescente complessità dei sistemi navali – sempre più integrati con sistemi avanzati – impone un approccio olistico che tenga conto non solo delle performance tecniche, ma anche della sostenibilità e dell’impatto ambientale.

La transizione verso un’economia verde introduce ulteriori vincoli e opportunità, richiedendo l’adozione di soluzioni innovative.

L’integrazione di fonti di energia alternative, come l’idrogeno, rappresenta una frontiera cruciale.

Pur essendo un’esperienza consolidata nell’ambito dei sommergibili militari, l’applicazione su larga scala nel settore navale commerciale, come previsto per la prossima consegna di Fincantieri, segna un importante passo avanti verso un futuro più sostenibile.

Questa capacità di traslare e adattare le tecnologie civili per applicazioni militari, e viceversa, è una caratteristica distintiva del nuovo modello industriale della difesa.

In sintesi, l’industria della difesa si trova a navigare in acque agitate, dove velocità, capacità produttiva e sostenibilità sono le bussole che guidano l’innovazione e definiscono il futuro.

La capacità di integrare competenze, tecnologie e approcci diversi, provenienti sia dal settore civile che da quello militare, sarà determinante per affrontare le sfide che ci attendono.