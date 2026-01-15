Interporto Pordenone: nuova gestione, futuro in crescita.

Il Terminal Intermodale di Pordenone entra in una nuova fase operativa, segnando un punto di svolta strategico per la logistica regionale e nazionale.

In una cerimonia presso la Camera di Commercio Pordenone Udine, è stato formalizzato il contratto che assegna la gestione del terminal alla società InRail, braccio operativo del Gruppo Autobrennero, in un accordo temporaneo di un anno, estendibile di ulteriori sei mesi.

Questa soluzione transitoria risponde all’imperativo di assicurare la continuità del servizio, in attesa della strutturazione definitiva di una nuova entità giuridica, frutto di una partnership pubblico-privato che ne determinerà la governance e le prospettive di sviluppo.

La decisione di affidare la gestione ad InRail, a seguito della conclusione del rapporto con Hupac, si è rivelata essenziale per minimizzare l’impatto operativo e per garantire un’immediata ripresa delle attività.

Sergio Bolzonello, Amministratore Delegato dell’Interporto di Pordenone, ha chiarito come la scelta sia stata dettata dalla necessità di un partner affidabile e reattivo, in grado di assicurare la fluidità delle operazioni mentre si lavora alla creazione della nuova società, un progetto ambizioso stimato in un arco temporale di 12-15 mesi.

Silvano Pascolo, Presidente dell’Interporto, ha esaltato la soluzione come ottimale per innescare un significativo upgrade in termini di qualità e performance operativa, sottolineando il potenziale impatto positivo sulla competitività del territorio.

Martin Ausserdorfer, CEO di InRail, ha espresso l’impegno a valorizzare il terminal come asset strategico fondamentale per la logistica del Nord-Est, con investimenti mirati allo sviluppo del capitale umano e all’adozione di pratiche sostenibili, in linea con le sfide ambientali del settore.

Michelangelo Agrusti, Vicepresidente della Camera di Commercio, ha enfatizzato il ruolo cruciale dell’Interporto come motore industriale per le imprese locali, in grado di rafforzare la loro posizione nel mercato globale.

Alessandro Basso, Sindaco di Pordenone, ha proiettato uno sguardo al futuro, delineando una visione di potenziamento continuo del terminal attraverso sinergie pubblico-private, investimenti mirati alla formazione professionale e allo sviluppo infrastrutturale, con l’obiettivo di creare un polo logistico all’avanguardia, capace di attrarre investimenti e generare nuove opportunità di lavoro per il territorio.

Il nuovo accordo, dunque, rappresenta non solo una soluzione di continuità, ma anche un trampolino di lancio verso un futuro di crescita e innovazione per l’Interporto di Pordenone e per l’intera regione.